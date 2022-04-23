Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.04.2022 18:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.04.2022 19:13
    ABONE OL

    AK Parti'den HDP'nin 1915 provokasyonuna çok sert tepki: "Ahlaksız bir teklif, reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz"

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'nin 1915 provokasyonuna çok sert tepki gösterdi. HDP'li Garo Paylan'ı hedef alan Çelik, "TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir." dedi

    AK Parti’den HDP’ye çok sert 1915 tepkisi

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'li Garo Paylan'ın 1915'teki olayların sözde soykırım olarak tanınması için TBMM'ye verdiği kanun teklifine çok sert tepki gösterdi.



    Konuya ilişkin açıklama yapan Çelik, "TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir." dedi.



    Çelik şunları ekledi;

    Hiç kimse milletimize soykırım iftirası atamaz. Yüce Meclis'in çatısı altında birinin bunu yapması ise siyasi ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlığın ve iftiranın kimlerin güdümünde gerçekleştiğini biliyoruz. Türkiye düşmanlarının soykırım yalanını mahkum etmeye devam edeceğiz.

    Cumhurbaşkanımız bu konuda arşivlerin açılmasını ve kararı tarihçilerin vermesi gerektiğini söyleyen büyük bir özgüven politikasına imza atmıştır. Soykırım iftirasını sektör haline getirenler ise bu yüzleşmeden kaçmıştır.

        PAYLAN'DAN SKANDAL TEKLİF
        HDP vekili Garo Paylan, 1915'teki olayların sözde soykırım olarak tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.


        HDP'li Garo Paylan imzasını taşıyan "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" isimli kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
        Haberler Güncel AK Parti'den HDP'nin 1915 provokasyonuna çok sert tepki: "Ahlaksız bir teklif, reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz"
            SON DAKİKA