Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Uruguay'daki Ermeni provokatörlere 'bozkurt'lu cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Uruguay'da Montevideo Büyükelçiliğinin açılışını yaptı.
Açılışın ardından bir grup, 1915 olaylarının yıldönümü gerekçesiyle Ermenistan bayraklarıyla Çavuşoğlu'nu protesto etti.
BOZKURT İŞARETİ
Çavuşoğlu, Ermeni provokatörlere 'bozkurt' işaretiyle karşılık verdi.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Bakan Çavuşoğlu'nun Türkiye'yi mesnetsiz iddialar üzerinden hedef alan, sözde Ermeni soykırımını savunan Ermeni provokatörlere verdiği net cevap büyük beğeni topladı.