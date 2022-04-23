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    • Güncel
    • 24.04.2022 00:30
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    • 24.04.2022 00:50
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Uruguay'daki Ermeni provokatörlere 'bozkurt'lu cevap

    Resmi temaslar kapsamında Uruguay'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1915 olaylarının yıldönümü gerekçesiyle Ermenistan bayraklarıyla kendisini protesto edenlere 'bozkurt' işaretiyle karşılık verdi. Çavuşoğlu'nun provokatörlere verdiği cevap büyük beğeni topladı.

    Çavuşoğlu’ndan Ermeni provokatörlere ’bozkurt’lu cevap

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Uruguay'da Montevideo Büyükelçiliğinin açılışını yaptı.

    Açılışın ardından bir grup, 1915 olaylarının yıldönümü gerekçesiyle Ermenistan bayraklarıyla Çavuşoğlu'nu protesto etti.



    BOZKURT İŞARETİ
    Çavuşoğlu, Ermeni provokatörlere 'bozkurt' işaretiyle karşılık verdi.



    BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
    Bakan Çavuşoğlu'nun Türkiye'yi mesnetsiz iddialar üzerinden hedef alan, sözde Ermeni soykırımını savunan Ermeni provokatörlere verdiği net cevap büyük beğeni topladı.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Uruguay'daki Ermeni provokatörlere 'bozkurt'lu cevap
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