Ardahan'da Gürcistan ile ulaşımı sağlayacak olan Aşık Şenlik Tüneli'nde ilk ışık göründü

Türkiye'nin Gürcistan ile ulaşımını sağlayan sınır kapıları arasında yer alan Aktaş Sınır Kapısı yolu üzerindeki Mozeret Geçidi'nde çift tüplü olarak inşa edilen tünelde ışık görülmesi nedeniyle tören düzenlendi.
Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, tünelin bir tüpünün 2 bin 312j ve rampaların ortadan kalkacağını ifade eden Karaismailoğlu, "Üç kıta ve iki büyük deniz havzasının ortasında yer alan ülkemiz, stratejik konumu ve uluslararası ulaşım sistemlerinin kavşak noktasında yer alıyor. Bu denli öneme sahip olan ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için son 20 yılda, 1 trilyon 337 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Hükümetlerimiz döneminde, 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş kara yolu uzunluğumuz yaklaşık 28 bin 650 kilometreye ulaştı." dedi.
YENİ İŞ İMKANLARI VE İSTİHDAM ALANLARI OLUŞACAK
Karaismailoğlu, sadece 50 kilometre olan kara yolları tünel uzunluğunun bugün itibarıyla 651 kilometreye çıkardıklarını söyledi. "Biz mesafeleri kısalttıkça güvenlik arttı, konfor arttı, hız arttı" diyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu: