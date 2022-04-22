Ardahan'da Gürcistan ile ulaşımı sağlayacak olan Aşık Şenlik Tüneli'nde ilk ışık göründü





"Ardahan'ın yanı sıra Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve hatta İran'ın yakından tanıdığı bu bölgelerin manevi mimarlarından olan Aşık Şenlik'i, rahmet, minnet ve saygı ile yad ediyorum." diyen Karaismailoğlu, konuşmasını Aşık Şenlik'in "Ehli İslam olan işitsin bilsin. Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana." sözleriyle tamamladı.

Programın ardından Ardahan Valisi Hüseyin Öner'i ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra kentte esnafı ve MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.