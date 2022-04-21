Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.04.2022 01:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2022 01:52
    ABONE OL

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan TÜGVA'ya 'geçmiş olsun' mesajı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziosmanpaşa İlçe Temsilciliği'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadı.

    Altun’dan TÜGVA’ya ’geçmiş olsun’ mesajı

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) yönelik saldırıyı kınadı.

    Altun, paylaşımında şu sözleri kullandı:

    "Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa İlçe Temsilciliği'ne yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. TÜGVA yönetimine ve gençlerimize büyük geçmiş olsun. Milli birlik ve beraberliğimize kast eden her hain saldırıya ve sorumlularına karşı mücadelemiz sürecek."



    İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
    Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan TÜGVA'ya 'geçmiş olsun' mesajı
        SON DAKİKA