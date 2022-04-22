Terör örgütü PKK'ya Pençe-Kilit darbesi! Sırada Kandil var

Bordo bereli ve özel eğitimli komandoların Zap Vadisi, Avaşin Vadisi ve Metina bölgesinde 'Hilal' şeklinde üç koldan ilerleyişi sürerken, bölgede güvenli alanların oluşturulmasından sonra sıradaki hedef ise, örgütün sözde ana karargahı Kandil ile Gare olduğu belirtiliyor.

Mehmetçiğin Kandil'e doğru ilerlemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemde başlattığı teknik ağırlıklı ve en kapsamlı olan Pençe-Kilit Operasyonu terör örgütü liderlerinden Murat Karayılan'ı da panikletti. Operasyonun 2'nci gününde açıklamalarda bulunan Karayılan, Kuzey Irak'taki Barzani yönetiminden destek istedi.