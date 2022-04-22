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    • Güncel
    • 22.04.2022 06:58
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    • 22.04.2022 06:58
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    Terör örgütü PKK'ya Pençe-Kilit darbesi! Sırada Kandil var

    Son dakika haberi! ‘Pençe-Kilit Operasyonu’ ile terör örgütünü kıskaca alan Mehmetçik, ilerleyişini sürdürüyor. Sıradaki hedefin, örgütün sözde ana karargahı Kandil ile Gare bölgesinin olduğu belirtiliyor.

    Sırada Kandil var

    Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarının temizlenerek güvenli bölgeler oluşturulması amacıyla Zap, Avaşin, Metina bölgelerinde başlatılan hava destekli 'Pençe- Kilit Operasyonu' devam ediyor.

    Bordo bereli ve özel eğitimli komandoların Zap Vadisi, Avaşin Vadisi ve Metina bölgesinde 'Hilal' şeklinde üç koldan ilerleyişi sürerken, bölgede güvenli alanların oluşturulmasından sonra sıradaki hedef ise, örgütün sözde ana karargahı Kandil ile Gare olduğu belirtiliyor.

    Mehmetçiğin Kandil'e doğru ilerlemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemde başlattığı teknik ağırlıklı ve en kapsamlı olan Pençe-Kilit Operasyonu terör örgütü liderlerinden Murat Karayılan'ı da panikletti. Operasyonun 2'nci gününde açıklamalarda bulunan Karayılan, Kuzey Irak'taki Barzani yönetiminden destek istedi.

    YERALTI SIĞINAKLARI BULUNDU
    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) seçkin birliklerinin katıldığı ve havadan SİHA, İHA ile ATAK helikopteri ve F-16 savaş uçaklarının destek verdiği Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Zap ve Avaşin Vadisi'nde Türkiye sınırına yakın noktalardaki bazı bölgelerde teröristlerin günlerce kalabileceği şekilde yeraltı sığınakları bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre, yaşam malzemelerinin de ele geçirildiği sığınaklar komandolar tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından imha edildi. Bu arada Dışişleri Bakanlığı, Pençe- Kilit Harekâtı'na ilişkin Irak resmi makamları tarafından yapılan açıklamalar ve temelden yoksun iddialardan duyulan rahatsızlık nedeniyle Irak'a nota verildiğini açıkladı.


        PENÇE'DE 3 TERÖRIST ÖLDÜRÜLDÜ
        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'çelikten pençeleri' ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.



        İKİ AYRI OPERASYONDA 9 TERÖRİST ETKİSİZ
        Eren Abluka-2 Operas-yonu'nda, Hakkâri Karanlık Dağı bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyon için "PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor. Geliyor gelmekte olan" ifadesini kullandı. Öte yandan Suriye'de de 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğunu açıkladı.


        20 MAĞARA VE 35 SIĞINAK İMHA EDİLDİ
        İçişleri Bakanlığı, Şırnak Jandarma Komutanlığı'nca Gabar ve Cudi Dağı bölgelerindeki operasyonlarda, 20 mağara ve 35 sığınağın imha edildiğini açıkladı.

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        Haberler Güncel Terör örgütü PKK'ya Pençe-Kilit darbesi! Sırada Kandil var
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