Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasına bombalı saldırıyı düzenleyen çarşaflı kim?

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir binanın yanında patlama meydana geldi. Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı binanın yanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı.
Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan ilk incelemelere göre, patlamanın basınç etkili ses bombasından kaynaklandığı öğrenildi. Konuyla ilgili uzman ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, patlama anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saat 05.40'da çarşaflı olduğu görülen bir kişinin binanın yanına gelişi ve kısa süre sonra bölgeden ayrılmasının ardından patlamanın meydana geldiği görülüyor.
GÜVENLİK KAMERASINDAKİ ÇARŞAFLI KİM?
Bombayı bırakan kişinin kimliğinin tespit edilme çalışmalarının sürdüğünü belirten A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Bombayı bırakan kimliği belirsiz kişinin kadın mı erkek mi olduğu şu an için bilinmiyor. İlk bulgularda EYP'nin parça tesirinin çok fazla olmadığını belirtiliyor. Bomba zaman ayarlı 6 dakika sonra patladı. Ancak şöyle bir soru da akıllara geliyor. Acaba erken mi patladı?" ifadelerini kullandı.