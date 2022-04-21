Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasına bombalı saldırıyı düzenleyen çarşaflı kim?

SALDIRIYI YAPAN PKK TERÖR ÖRGÜTÜ

Canlı yayına katılan Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ise, "Bu sabahki patlama ile dün Bursa'da yaşanan birbirleri ile aslında bağlantılı, resmi bir açıklama olmamasına rağmen bu iki eylemi de yapan PKK terör örgütü olduğunu söyleyebilirim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı operasyonlara karşı bir cevap niteliğinde olduğunu düşündükleri bu eylemleri gerçekleştiriyorlar." dedi.