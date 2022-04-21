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    • 21.04.2022 11:44
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    • 21.04.2022 11:53
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    Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasına bombalı saldırıyı düzenleyen çarşaflı kim?

    Son dakika haberi! İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde yer alan Türkiye Gençlik Vakfı'na, üzerinde çarşaf bulunan kimliği belirsiz bir kişi tarafından zamanlı ayarlı bir EYP bırakıldı. Çarşaflı saldırganın bombayı bıraktıktan 6 dakika sonra bombanın patladığı görüldü. Öte yandan bombayı bırakan saldırganın terör örgütü PKK üyesi olduğu tahmin edilirken erkek mi kadın mı olduğu da araştırılıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bombalı saldırıyı düzenleyen çarşaflı kim?

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir binanın yanında patlama meydana geldi. Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı binanın yanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı.

    Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan ilk incelemelere göre, patlamanın basınç etkili ses bombasından kaynaklandığı öğrenildi. Konuyla ilgili uzman ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

    Öte yandan, patlama anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saat 05.40'da çarşaflı olduğu görülen bir kişinin binanın yanına gelişi ve kısa süre sonra bölgeden ayrılmasının ardından patlamanın meydana geldiği görülüyor.

    GÜVENLİK KAMERASINDAKİ ÇARŞAFLI KİM?
    Bombayı bırakan kişinin kimliğinin tespit edilme çalışmalarının sürdüğünü belirten A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Bombayı bırakan kimliği belirsiz kişinin kadın mı erkek mi olduğu şu an için bilinmiyor. İlk bulgularda EYP'nin parça tesirinin çok fazla olmadığını belirtiliyor. Bomba zaman ayarlı 6 dakika sonra patladı. Ancak şöyle bir soru da akıllara geliyor. Acaba erken mi patladı?" ifadelerini kullandı.

        SALDIRIYI YAPAN PKK TERÖR ÖRGÜTÜ
        Canlı yayına katılan Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ise, "Bu sabahki patlama ile dün Bursa'da yaşanan birbirleri ile aslında bağlantılı, resmi bir açıklama olmamasına rağmen bu iki eylemi de yapan PKK terör örgütü olduğunu söyleyebilirim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı operasyonlara karşı bir cevap niteliğinde olduğunu düşündükleri bu eylemleri gerçekleştiriyorlar." dedi.


        VALİLİKTEN AÇIKLAMA
        İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise bugün saat 06.00 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan TÜGVA şubesi önünde bir patlama ihbarı alındığı belirtildi.

        Açıklamada, "Sevk edilen güvenlik görevlilerimizce yapılan ilk tespitlerde; binada cam kırılması ve dış cephede hasar meydana geldiği, herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığı anlaşılmıştır. Olay yerinde yapılan incelemelerde, zaman ayarlı EYP parçaları elde edilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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