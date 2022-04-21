Bursa'daki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme! Bakan Fahrettin Koca yaralıların son durumu hakkında bilgi verdi

BAKAN KOCA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamada yaralananların sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca şunları söyledi:

Bursa'da dün yaşanan, Koruma İnfaz Memurlarını taşıyan serviste meydana gelen patlamada 1 kişi olay yerinde şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 13 kişi yaralanmıştı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.