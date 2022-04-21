Bursa'daki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme! Bakan Fahrettin Koca yaralıların son durumu hakkında bilgi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bursa'da yaşanan servis aracındaki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, patlamada yaralananların sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Olay, dün saat 07.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste patlama meydana geldi.
İnfaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu, 1'i ağır olmak üzere 13 kişi kişinin de yaralandığı servis otobüsüne yönelik saldırıda patlayıcının çalıların arasındaki direğin dibine yerleştirildiği tespit edildi. Patlamanın şiddetiyle elektrik direğinin hasar gördüğü, çalıların da yerinden söküldüğü görüldü.
BAKAN KOCA'DAN YENİ AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamada yaralananların sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca şunları söyledi:
Bursa'da dün yaşanan, Koruma İnfaz Memurlarını taşıyan serviste meydana gelen patlamada 1 kişi olay yerinde şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 13 kişi yaralanmıştı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ
13 yaralıdan durumu ağır olan hastamızın tedavisi Bursa Şehir Hastanesinde devam ediyor. Hafif yaralı 11 hastamız iki hastanemizde tedavi altında. Bir kişi ise serviste, ayakta tedavi edilmiştir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
3 çocuk babası şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in evine Türk bayrağı asıldı.