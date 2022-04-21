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    • 21.04.2022 09:11
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    Taciz ve tecavüz derken şimdi de şantajcıya kol kanat gerdi! CHP'de skandallar bitmek bilmiyor! "Müstehcen görüntülerin var"

    Son dakika haberi... CHP'de daha önce yaşanan cinsel taciz ve yolsuzluk skandallarına bu sefer de şantaj dosyası eklendi. Balıkesir'de bir süre CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı yapan ve ardından merkeze çekilerek Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı MYK üyeliğine getirilen Cem Karagöl, dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Karagöl'ün Balıkesir İl Gençlik Kolları'na aday olduğu dönemde, B.P. adlı kadın adaya "Elimde müstehcen görüntülerin var" diyerek şantaj yaptığı ortaya çıktı. Mağdur kadının Karagöl ile ilgili şikayetine rağmen CHP Genel Merkezi "Konu ikinizin arasında, partimizi ilgilendirmez" diyerek şikayeti dikkate almadı.

    Taciz ve tecavüz derken şimdi de şantajcıya kol kanat gerdi

    CHP'de cinsel taciz ve yolsuzluk skandallarına bu kez de şantaj eklendi. CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı ve MYK üyeliği yapan Cem Karagöl dolandırıcılıktan tutuklanmıştı. Karagöl ile ilgili şok bir gerçek daha ortaya çıktı. Karagöl'ün bir kadını, 'Elimde müstehcen görüntülerin var' diyerek tehdit ettiği, kadının da Karagöl'ü CHP Genel Merkezi'ne bildirdiği öğrenildi. Ancak CHP yönetimi tacizciye sahip çıktı.

    KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞININ YANKILARI SÜRÜYOR
    Balıkesir'de CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptıktan sonra merkeze çekilerek Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı MYK üyeliğine getirilen Cem Karagöl'ün, kredi kartı dolandırıcılığı suçundan tutuklanmasının yankıları sürüyor.

    "ELİMDE MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİN VAR"
    2019'da Balıkesir İl Gençlik Kolları'na aday olduğu dönemde, B.P. adlı kadın adaya "Elimde müstehcen görüntülerin var" şantajıyla adaylıktan çekilmeye zorlayan Karagöl'ün, genel merkez tarafından korunduğu da ortaya çıktı.

    CHP GENEL MERKEZİ'NDEN ŞOK YANIT: KONU İKİNİZİN ARASINDA...
    B.P.'nin, defalarca CHP Genel Merkezi'ne gidip Karagöl'ü şikâyet ettiği ve Disiplin Kurulu'na sevkini istediği, parti yöneticilerinin ise "Konu ikinizin arasında, partimizi ilgilendirmez" diyerek geri gönderdiği öğrenildi.

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    Haberler Güncel Taciz ve tecavüz derken şimdi de şantajcıya kol kanat gerdi! CHP'de skandallar bitmek bilmiyor! "Müstehcen görüntülerin var"
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