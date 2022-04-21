Başkan Erdoğan'dan Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nda önemli açıklamalar

Ege ve Akdeniz'de icra edilen tatbikata, gemi, çok sayıda uçak ve helikopter katılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en geniş katılımlı tatbikatlarından biri olan Mavi Vatan'da, insansız hava araçları da etkin şekilde kullanılıyor.



ERDOĞAN CANLI BAĞLANTI İLE KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devam eden Mavi Vatan Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı. Yerli ve milli silah sistemlerinin kullanıldığı tatbikatta ilk defa insansız hava aracı (İHA) 'Aksungur' ile Mam-L atışı yapılacağını belirten Erdoğan, "Toplam 45 deniz ve hava unsurunun da katıldığı tatbikatı, Milli Savunma Bakanı Akar da TCG Kemalreis Fırkateyni'nden takip ediyor." dedi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla gece gündüz görev başında olan askerlerimizin varlığı bugünkü huzurumuzun en büyük teminatıdır.



Mavi Vatan 2022 tatbikatı da hem harekata hazırlık eğitimlerini tamamlamak, hem de milli silahlarımızın etkinliğini test etmek amacıyla 11 Nisan'dan beri devam etmektedir.