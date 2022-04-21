Başkan Erdoğan'dan Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nda önemli açıklamalar

Ege ve Akdeniz'de icra edilen tatbikata, gemi, çok sayıda uçak ve helikopter katılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en geniş katılımlı tatbikatlarından biri olan Mavi Vatan'da, insansız hava araçları da etkin şekilde kullanılıyor.
ERDOĞAN CANLI BAĞLANTI İLE KATILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devam eden Mavi Vatan Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı. Yerli ve milli silah sistemlerinin kullanıldığı tatbikatta ilk defa insansız hava aracı (İHA) 'Aksungur' ile Mam-L atışı yapılacağını belirten Erdoğan, "Toplam 45 deniz ve hava unsurunun da katıldığı tatbikatı, Milli Savunma Bakanı Akar da TCG Kemalreis Fırkateyni'nden takip ediyor." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla gece gündüz görev başında olan askerlerimizin varlığı bugünkü huzurumuzun en büyük teminatıdır.
Mavi Vatan 2022 tatbikatı da hem harekata hazırlık eğitimlerini tamamlamak, hem de milli silahlarımızın etkinliğini test etmek amacıyla 11 Nisan'dan beri devam etmektedir.
Vatan savunmasına en yüksek katkıyı vermeye özel önem veriyoruz. Bölgesinin ve dünyanın en güçlü ordusu olana kadar bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bizim ordularımız insani operasyonları da yürüten bir ordudur. Deniz kuvvetlerimiz ve sahil güvenliğimizle yüz binlerce canı karanlık sularda ölmekten kurtardık.
Kahraman askerlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonlarında önemli bir görev yürütüyor. Bu vesile ile Pençe-Kilit harekatında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Yerli ve milli silah sistemlerinin kullanıldığı tatbikatta ilk defa insansız hava aracı (İHA) 'Aksungur' ile Mam-L atışı yapılacak. Toplam 45 deniz ve hava unsurunun da katıldığı tatbikatı, Milli Savunma Bakanı Akar da TCG Kemalreis Fırkateyni'nden takip ediyor.
Seçkin Gözlemci Günü'nü 15 ülkenin ateşesi de takip edecek. Bakan Hulusi Akar'ın bulunduğu fırkateyn, TCG Salihreis Fırkateyni'nden 19 pare top atışı ile selamlanacak ardından tatbikat kapsamındaki senaryolar gerçekleştirilecek.
Tatbikat Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikat Programı'na istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca planlandı. Mavi Vatan 2022, Donanma Komutanlığı sevk ve idaresinde Karadeniz, Ege, Doğu Akdeniz'de aynı anda icra edilen fiili bir tatbikat.
Mavi Vatan Tatbikatı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı komutanlıkların, karargah, harekat merkezlerinin sevk ve idare etkinliğinin gözlemlenmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda, muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin değerlendirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumları ile müşterek çalışılabilirlik usullerinin geliştirilmesi sağlanacak.
TATBİKATA 122 KATILIYOR
Tatbikata, 10 fırkateyn, 6 korvet, 17 hücumbot, 11 denizaltı, 8 mayın avlama gemisi, 32 yardımcı sınıf gemi, 12 karakol gemisi, 25 çıkarma gemisi, 1 test ve eğitim gemisi olmak üzere toplam 122 gemi katılıyor.