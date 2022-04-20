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    • 20.04.2022 10:58
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    • 20.04.2022 11:30
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    Son dakika haberine göre Bursa'da yapılan terör saldırısının ardından bir infaz memuru şehit oldu. Cezaevi aracının geçişi sırasında patlatılan bomba sonucu üst üste açıklamalar gelirken, Bursa Valisi Yakup Canbolat olayın terör saldırısı olduğunu aç

    Son dakika haberine göre Bursa'da yapılan terör saldırısının ardından bir infaz memuru şehit oldu. Cezaevi aracının geçişi sırasında patlatılan bomba sonucu üst üste açıklamalar gelirken, Bursa Valisi Yakup Canbolat olayın terör saldırısı olduğunu açıkladı. Saldırı sonrası İçişleri Bakanı Soylu ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın kente gelmek için yola çıktıkları bildirildi. Peki terör saldırısının şifreleri neler? A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar ile Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ saldırının şifrelerini açıkladı.

    Bursa’da yapılan saldırının perde arkasında ne var?

    İşte Abdullah Ağar'ın o sözleri
    Şimdi öncelikle geçmiş olsun bir şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Şimdi tabi bir savaş var kuzeyimizde. Öte tarafıyla Türkiye'nin geleceğinin dizayn edilmesiyle ilgili bir takım hamlelerle karşı karşıya kalıyoruz. Geçmişten çıkartacak çok ders var. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi öncesi bir terör kuşağına girmiştik.

    O dönemde çok yoğun bir şekilde YPG/PKK'nın hendek terörü diye tanımladığımız isyan girişimiyle karşılaşmıştık. 15 Temmuz darbe girişiminin öncesinde ve sonrasın hem YPG/PKK ile işbirliği yapan yasadışı silahlı sol Halkların Birleşik Devrimi hareketi, hem DEAŞ başta olmak üzere bütün radikaller terör eyleminin altına imza atmışlardı.

    SALDIRININ ARKASINDA KİM VAR?
    Şimdi bugün ne oldu? Hemen bir gün öncesine bakalım izninizle. Kocaeli'nde 3 tane adam yakalandı. Bunlara söylenmiş ki, çekeceğin her video için 1500 dolar. Yakacağınız her halk otobüsü için 5 bin dolar vereceğiz. Bu da işin başka bir tarafına işaret ediyor. Bu tür eylemleri Suriye'de çok görüyoruz. Kendisinden olmayan ama parayla satın aldığı bir takım kişiler Suriye'de de çok terör eylemi yapıyor. Özellikle Türkiye'nin etki üretmiş olduğu harekat alanında. Bir cümle daha kuracağım. Dün Duran Kalkan'ın bir açıklaması var. Pençe Harekatı ile ilgili. "Eğer operasyonlar durmazsa, terör eylemlerini Türkiye'nin şehirlerine yayacağız" diye bir tehditte bulunuyor. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman bu eylemin, Kocaeli ile coğrafi anlamda yakınlığı öncesinde böyle olaylar yaşanmış olması PKK/YPG veya türevi yapıları işaret ediyor.

    TUZAĞA DÜŞMEMELİYİZ
    Ama tabi adli bir olay. Mutlaka devletimiz gerçek failleri bulmak için büyük bir çaba içerisindeler. İlk gözüken eylem tipi, ortaya çıkan günce, Duran Kalkan'ın yapmış olduğu tehdit bize bu işin YPG/PKK ya da türevi olan bir takım yapıların bu işi yapmış olduğunu söylüyor.

        PKK her zaman Türkiye içerisinde bir eylem yapmak ister. Şu tuzağa düşmememiz gerekiyor. Türkiye'de abluka harekatları yapılıyor. Son derece önemli. Sayı 200'ün altına düşmüş durumda. Bir diğer tarafıyla da bölge jeopolitiğini ilgilendiren Zap alanına Pençe-Kilit Harekatı yapılıyor. Bu yapılan bireysel eylemlerin PKK'nın çok üstün bir kabiliyeti Türkiye'de yaşıyormuş gibi böyle bir tuzağa düşmemeliyiz. Yani bakın son derece iyi bir noktaya geldi terörle mücadele açısında iş. Pençe-Kilit boş olan alanları kapatıyoruz tamamen. Yani bir güvenlik kuşağı oluşuyor.

        TAKTİKSEL BİR HAREKAT ETKİSİ YARATMAK İSTİYORLAR
        Örgütün terörist sayısı 200'ün altına düştü. Yeni adamlar koyamıyor. Binlerce operasyon planlanmış durumda. Terör halkın gündeminden çıkmış. Çok iyi bir noktaya gelmişsiniz ve daha ileri bir hamle yapacakken, tam bu noktada bu işten rahatsız olanlar hemen Türkiye içerisinde ortaya koydukları etki taktiksel olan ama zihinlerimize ortaya koyacağı sızma ile psikolojik açıdan stratejik bir etki yapan eylemlerin peşine düşüyorlar. Yani toplumu gerici istikrarsızlaştırma karekteri taşıyan yani psikolojik harekat etkisi yaratmaya çalışıyorlar. Bizi istedikleri gibi yönetmek isteği gibi bir eğilim var.

        Gelişmeleri Coşkun Başbuğ şöyle değerlendirdi:
        "Terör konusunda artık Türkiye işin sonuna geldi. Bütün terör örgütlerinin ülkemizde can çekiştiği bir süreç var. Bu artık 40 yıllık bir sürecin de sonlanması demek. Bundan inanılmaz rahatsız olan birtakım çevreler var. Bunların amacı tekrar işi başa döndürüp ülkede terörü yeniden canlandırmak.

        ÇOK KRİTİK BİR SÜREÇTEYİZ
        Biz her zaman söylüyoruz, çok kritik bir sürece girdiğimizi, 2023'te önemli bir seçimin olacağını. Bu seçime yönelik olarak hem bunu hedefleyen hem de oluşan havayı dağıtmak için birtakım örgütlerin eylem ihtiyacı içerisinde olduğunu belirttik. Hatta teröre destek veren ülkelerin de tek amacının bu olduğunu söyledik. Güvenlik güçlerimiz buna benzer 100'e yakın saldırıyı önledi.

            SON ÇIRPINIŞLAR
            Devlet burada çok iyi süreç götürüyor. Bu saldırı terör örgütü için bir çırpınış. Terör kanla besleniyor. Eylem dağılmakta olan örgüte ve onu destekleyen yapılara bir nefes olarak görülüyor onlar açısından. Dün de yine bir terörist yakalandı ve onun da amacı yine bir eylem yapmaktı. Uzun süreden beri bütün terör örgütleri bir eylem yapmanın ve bunu da olumlu süreci terse çevirmenin peşindeydi.

            İNFAZ KORUMA MEMURLARININ HEDEF ALINMASI ÖNEMLİ
            Burada terörde elde edilen bir başarı olmadığını ve hala ayaktayız mesajı verilmek istendi. Devlet bu konuda müteyakkız şekilde çalışıyor. Bu eylemin ayrıntıları ve kimler tarafından planlandığı ortaya çıkacaktır. Burada infaz koruma memurlarının hedef alınması da önemli. Cezaevinde ciddi örgüt mensupları var.

            Türkiye bu noktada adaleti uygulayarak bir süreç yürütüyor. Ben bu saldırının tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Bu bölgede önceden çalışılmış, cezaevinin geçtiği saat ve güzergah ile ilgili keşif yapılmış."

            *Bursa'daki terör saldırısında patlama anı
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            Haberler Güncel Son dakika haberine göre Bursa'da yapılan terör saldırısının ardından bir infaz memuru şehit oldu. Cezaevi aracının geçişi sırasında patlatılan bomba sonucu üst üste açıklamalar gelirken, Bursa Valisi Yakup Canbolat olayın terör saldırısı olduğunu aç
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