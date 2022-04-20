Son dakika haberine göre Bursa'da yapılan terör saldırısının ardından bir infaz memuru şehit oldu. Cezaevi aracının geçişi sırasında patlatılan bomba sonucu üst üste açıklamalar gelirken, Bursa Valisi Yakup Canbolat olayın terör saldırısı olduğunu aç

İşte Abdullah Ağar'ın o sözleri
Şimdi öncelikle geçmiş olsun bir şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Şimdi tabi bir savaş var kuzeyimizde. Öte tarafıyla Türkiye'nin geleceğinin dizayn edilmesiyle ilgili bir takım hamlelerle karşı karşıya kalıyoruz. Geçmişten çıkartacak çok ders var. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi öncesi bir terör kuşağına girmiştik.
O dönemde çok yoğun bir şekilde YPG/PKK'nın hendek terörü diye tanımladığımız isyan girişimiyle karşılaşmıştık. 15 Temmuz darbe girişiminin öncesinde ve sonrasın hem YPG/PKK ile işbirliği yapan yasadışı silahlı sol Halkların Birleşik Devrimi hareketi, hem DEAŞ başta olmak üzere bütün radikaller terör eyleminin altına imza atmışlardı.
SALDIRININ ARKASINDA KİM VAR?
Şimdi bugün ne oldu? Hemen bir gün öncesine bakalım izninizle. Kocaeli'nde 3 tane adam yakalandı. Bunlara söylenmiş ki, çekeceğin her video için 1500 dolar. Yakacağınız her halk otobüsü için 5 bin dolar vereceğiz. Bu da işin başka bir tarafına işaret ediyor. Bu tür eylemleri Suriye'de çok görüyoruz. Kendisinden olmayan ama parayla satın aldığı bir takım kişiler Suriye'de de çok terör eylemi yapıyor. Özellikle Türkiye'nin etki üretmiş olduğu harekat alanında. Bir cümle daha kuracağım. Dün Duran Kalkan'ın bir açıklaması var. Pençe Harekatı ile ilgili. "Eğer operasyonlar durmazsa, terör eylemlerini Türkiye'nin şehirlerine yayacağız" diye bir tehditte bulunuyor. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman bu eylemin, Kocaeli ile coğrafi anlamda yakınlığı öncesinde böyle olaylar yaşanmış olması PKK/YPG veya türevi yapıları işaret ediyor.