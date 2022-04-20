Son dakika haberine göre Bursa'da yapılan terör saldırısının ardından bir infaz memuru şehit oldu. Cezaevi aracının geçişi sırasında patlatılan bomba sonucu üst üste açıklamalar gelirken, Bursa Valisi Yakup Canbolat olayın terör saldırısı olduğunu aç

İşte Abdullah Ağar'ın o sözleri

Şimdi öncelikle geçmiş olsun bir şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Şimdi tabi bir savaş var kuzeyimizde. Öte tarafıyla Türkiye'nin geleceğinin dizayn edilmesiyle ilgili bir takım hamlelerle karşı karşıya kalıyoruz. Geçmişten çıkartacak çok ders var. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi öncesi bir terör kuşağına girmiştik.

O dönemde çok yoğun bir şekilde YPG/PKK'nın hendek terörü diye tanımladığımız isyan girişimiyle karşılaşmıştık. 15 Temmuz darbe girişiminin öncesinde ve sonrasın hem YPG/PKK ile işbirliği yapan yasadışı silahlı sol Halkların Birleşik Devrimi hareketi, hem DEAŞ başta olmak üzere bütün radikaller terör eyleminin altına imza atmışlardı.