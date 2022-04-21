6'lı masanın dengesi bozuldu! Meral Akşener dağılmasını istiyor: Seçecekleri adamı şimdiden tabuta koydular





Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ise, "Ben bu çıkışı, Mansur Yavaş'a bağlasam da İyi Parti çevresinde farklı şeyler konuşuluyor. Onlara göre masanın dağılmasını isteyen kilit isim, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener." ifadelerini kullandı.

İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı;



Yeni seçim yasası 6'lı 28 Şubat İttifakı'nın dengesini bozunca, çatlak sesler çıkmaya başladı. Aslında bu fotoğraf ve son tartışmalar, yeni yasa olmasa da içeriden birilerinin 6'lı ittifakı sabote etmek istediğini gösteriyor.

Öyle olmasa ne masanın en küçük partisi DP Genel Başkanı Gültekin Uysal o çıkışı yapardı, ne de söyledikleri bu kadar tartışılırdı.

Uysal'ın cumhurbaşkanı adayını tarif ederken söylediği sözleri, iş olsun diye söylemediği o kadar açık ki:

"20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak." Kimden söz ediyor dersiniz? Masada yan yana oturduğu eski başbakan Ahmet Davutoğlu veya AK Parti'nin 16 yılında bakan, başbakan yardımcılığı yapan Ali Babacan'dan mı?