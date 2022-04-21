6'lı masanın dengesi bozuldu! Meral Akşener dağılmasını istiyor: Seçecekleri adamı şimdiden tabuta koydular

6'lı masayı derinden sarsan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın sözleri sonrası 28 Şubat İttifakı'nın dengesini bozuldu.
2023 GÖREMEYECEKLER
Dün yaptığı grup toplantısında muhalefetin 2023'ü göremeyeceğini belirten Başkan Erdoğan , "Vatandaşlarımız, 6'lı masanın her gün yenisi patlayan skandallarını, bol aldatmacalı, bolca yalan, ihtiras ve ihanet dolu bir pembe dizi gibi kimi zaman gülerek kimi zaman da utanarak takip ediyor. Sürekli kavga eden, birbirlerine çelme takan, kapris ve kumpas peşinde koşan 28 Şubat ittifakı, bırakın 2023 seçimlerini Allah'ın izni ile 2023'ü bile göremeyeceklerdi." dedi.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ise, "Ben bu çıkışı, Mansur Yavaş'a bağlasam da İyi Parti çevresinde farklı şeyler konuşuluyor. Onlara göre masanın dağılmasını isteyen kilit isim, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener." ifadelerini kullandı.
İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı;
Yeni seçim yasası 6'lı 28 Şubat İttifakı'nın dengesini bozunca, çatlak sesler çıkmaya başladı. Aslında bu fotoğraf ve son tartışmalar, yeni yasa olmasa da içeriden birilerinin 6'lı ittifakı sabote etmek istediğini gösteriyor.
Öyle olmasa ne masanın en küçük partisi DP Genel Başkanı Gültekin Uysal o çıkışı yapardı, ne de söyledikleri bu kadar tartışılırdı.
Uysal'ın cumhurbaşkanı adayını tarif ederken söylediği sözleri, iş olsun diye söylemediği o kadar açık ki:
"20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak." Kimden söz ediyor dersiniz? Masada yan yana oturduğu eski başbakan Ahmet Davutoğlu veya AK Parti'nin 16 yılında bakan, başbakan yardımcılığı yapan Ali Babacan'dan mı?
Onlardan söz etse, masada yan yana nasıl oturacak? Ayrıca onların cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi bir beklentileri olmadığını en iyi Uysal biliyor.
Peki, o zaman bu söz kime ve neden söyledi?
Arka planda hâlâ adı adaylık için geçen Abdullah Gül veya benzeri biri için olabilir mi?
Kılıçdaroğlu'nun aklında hâlâ Gül olsa da sanmıyorum. Geriye bir tek masanın dağıtılması fikri kalıyor ki, Uysal'ın yaptığı tam da bu... Ben bu çıkışı, Mansur Yavaş'a bağlasam da İyi Parti çevresinde farklı şeyler konuşuluyor.