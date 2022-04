Terör örgütleriyle mücadelemizi doğrudan kaynaklarına, inlerine doğru genişlettik. Bu stratejinin etkilerini de kısa sürede gördük. Sızmaları ve kaçışları büyük ölçüde engelledik. Irak'ta terörle mücadelemize destek veren merkezi hükümet ve bölgesel yönetime teşekkür ediyoruz. Suriye'nin bir kısmında palazlanmaya hazırlanan terör örgütünün başını da er geç ezeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yaptığımız operasyonlardan terör örgütü ve yandaşları dışında rahatsız olan kimse yoktur. HDP, terör örgütünün payandalığı dışında hükmi şahsiyeti olmadığını bir kez daha ispatlamıştır. İnşallah yakında Kandil diye bir yer kalmayınca bu parti görünümlü terör örgütü payandasının da varlık sebebi ortadan kalkacaktır.

SAVAŞAN TARAFLARIN BİLE GÜVENİNİ KAZANAN BİR ÜLKEYİZ

Bizde riyakarlık yok, ne düşünüyorsak onu söylüyoruz. Böyle olunca savaşan tarafların bile itimatını, güvenini kazanan bir ülkeyiz.

Elbette sıkıntılarımız, sancılarımız var. Hepsinin farkındayız, takip ediyoruz, üzerinde çalışıyoruz. Bunları da inşallah çözüme kavuşturacağız. Güney komşumuz Irak can imtihanını 2 milyonla, Suriye bir milyonla verdi. Şimdi Ukrayna aynı imtihanla yüzleşiyor. Terörle mücadelede imtihanımızı 40 bin canımızı toprağa vererek geride bıraktık. Yaşadığımız sıkıntılar şükürsüzlüğe, manevi isyana sürüklerse asıl felaketimiz işte o zaman başlar. Her karışında can ve mal güvenliğinin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Hamdolsun çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiği bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye'nin yarınını kurtaracak adımları atıyoruz. Hükümete geldiğimizden günden beri hep insanlarımızın gelirlerini arttırmanın peşinde olduk. Ne zaman bir sıkıntı ortaya çıksa ülkenin tüm imkanlarını insanlarımızın lehine seferber ettik. Salgın sürecinde yaptıklarımız ortadadır. Karadeniz'deki savaş ise küresel ekonomide yaşanmakta olan sarsıntıyı daha da derinleştirdi. Bize düşen önce birliğimize, beraberliğimize, 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sarılmaktır. Biz işimize bakıyoruz. İnşası süren eserleri tamamlayıp hizmete açıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün o muhteşem manzarası hala aklımızdadır. Müjdelerimizi birer birer milletimizle paylaşıyrouz.