Millet İttifakı'ndaki kriz Gültekin Uysal'ın ziyaretleri sırasında Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yüzlerine yansıdı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın dün DEVA Partisi'ni bugün de Gelecek Partisi'ni ziyaretlerinde Millet İttifakı'ndaki kriz açıkça gözler önüne serildi.
AHMET DAVUTOĞLU VE ALİ BABACAN SOMURTTU
Uysal, dün Ali Babacan'ı bugün ise Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. İki isim de basın mensuplarına poz verirken değil gülümsemek somurttular.
O anlar oldukça dikkat çekiciydi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde de Millet İttifakı vardı. Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda şunları söyledi "Suriye'den Ukrayna'ya kadar dört bir yanımzıda yaşanan hadiseler Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin kilit taşı olduğunu göstermiştir. Bu süreç, muhalefetin ve 28 Şubat ittifakının kendi menfaatlerinden başka hiçbir gayelerinin olmadığını ortaya çıkarmıştır.