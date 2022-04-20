Millet İttifakı'ndaki kriz Gültekin Uysal'ın ziyaretleri sırasında Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yüzlerine yansıdı

"DAVUTOĞLU'NUN GÖNLÜNÜ ALMAK İÇİNDİ"

CHP liderinin, Uysal'ın "20 yıllık AK Parti iktidarında sorumluluğa ortak olmamış olmak" şeklindeki tweetini hatırlatarak, "Biliyorum, böyle bir gelişme oldu. Yarın görüşeceğiz. Bana söyleyeceğiz bir şey var mı?" diye sorduğunu aktaran Saymaz, "Gece telefonu biraz da Davutoğlu'nun gönlünü almak içindi" dedi.

UYSAL'IN AÇIKLAMALARI SONRASI ŞOK OLMUŞ

Davutoğlu'nun Uysal'ın tweet'i karşısında şok olduğunu ve yakın çevresine "CHP'nin de bir şeyler söylemesi gerekmez mi?" dediğini ifade eden Saymaz, şunları kaydetti: