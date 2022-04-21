CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu 195 bin lira tazminat ödeyecek

Yargıtay'ın onama kararının ardından Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun 35 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edildiğini açıklamıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, Aydın, paylaşımında, "Böylece, içinde Man Adası'nın da olduğu konuşmaları nedeniyle tazminata mahkûm olduğu dosya beş, ödeyeceği tutar 195 bin oldu" ifadelerine yer verdi.

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