CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu 195 bin lira tazminat ödeyecek

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Man Adası" iddiaları üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a manevi tazminat ödemesine ilişkin kararı onadı.
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 27 Mart 2018'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı grup toplantısındaki konuşmasında "Man Adası" iddialarıyla ilgili sözleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı'na yönelik ağır hakaretlerde bulunduğunu belirterek, 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmişti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire, hükmün onanmasına karar verdi. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine yer verilen kararın gerekçesinde, konuşmada "yoğun bir biçimde ifade özgürlüğünü aşan ifadelerin kullanıldığı" tespiti yapıldı.