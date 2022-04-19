DP Lideri Gültekin Uysal "ittifakın adayı" tarifiyle 6'lı masanın temeline dinamit koymuştu... Babacan'a manidar ziyaret

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
DEVA Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 50 dakika sürdü.
Uysal, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "rutin bir görüşme" olduğunu belirterek Babacan'a teşekkür etti.
MASADAKİ DERİN KRİZİ İNKAR POLİTİKASI
Bir gazetecinin "Altılı masa dağılıyor yorumları yapılıyor, nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Uysal, "Hiç öyle şey olur mu?" yanıtını verdi. Uysal'ın açıklamalarının aksine ittifakta sıcak dakikalar yaşanıyor.
DP Lideri Gültekin Uysal, Twitter paylaşımında ittifakın Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini sıralarken "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak." ifadesine yer vermiş, Uysal'ın bu ifadesi ittifakta büyük bir kriz çıkarmıştı.