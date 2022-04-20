Bakan Koca 'bir defaya mahsus' diyerek duyurdu: "Kanunda belirtilen süreyi beklemeksizin asistanlığa başlayabilecekler"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bıulundu.
Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle;
Her ne suretle olursa olsun, MEMURİYETTEN İSTİFA ETMİŞ OLAN ve SON TUS sınavındaki başarısıyla Eğitim ve Araştırma Hastaneleri dâhil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus, kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabilecek.
Halen YÖK kadrosunda asistanlık eğitimine devam eden uzmanlık öğrencilerinden mevzuat gereği NAKİL HAKKI ELDE EDENLER, talepleri halinde SBA kadrolarına da geçebilecek.
Halen YÖK kadrosunda asistanlık eğitimine devam eden uzmanlık öğrencilerinden mevzuat gereği NAKİL HAKKI ELDE EDENLER, talepleri halinde SBA kadrolarına da geçebilecek.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2022