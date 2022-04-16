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    • 16.04.2022 09:52
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    • 16.04.2022 10:05
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    "Üçüncü ittifak" çıkışıyla sarsılan Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na: "Siz giderseniz Akşener de gider"

    Yeni seçim kanunuyla, milletvekili hesabının ittifak içinde yer alan her partinin aldığı oy dikkate alınarak yapılacak olması, 6'lı masayı yeni arayışlara itti. Küçük partilerin başka bir partiden seçime girmeleri gündemde. Kulislerde dolaşan iddialara göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Üçüncü ittifak" açıklaması CHP'de huzursuzluğa neden oldu. Kılıçdaroğlu'nun Karamollaoğlu'na "Siz giderseniz Akşener de gider" dediği iddia edildi.

    Siz giderseniz Akşener de gider

    CHP öncülüğünde toplanan 6 muhalefet partisi arasında yeni ittifak tartışmaları değerlendirilirken; yeni bir formül de gündemde.

    Seçim Yasası'nda yapılan değişiklikle ittifaka katılan siyasi partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak belirlenecek. Muhalefet partileri de oy oranlarını göz önünde bulundurarak yeni formül arayışlarına girdi.

    DP, İYİ PARTİ FORMÜLÜNÜ VETO ETTİ
    Küçük partilerin yeni bir ittifak kurmasının dışında bir başka formül daha planlanıyor. İttifak içindeki partilerin tek bir liste altında seçime girmesi değerlendiriliyor. İlk olarak Demokrat Parti (DP) listelerinde seçime girilmesi planlanıyordu. Ancak geçtiğimiz seçimlerde İYİ Parti listesinden giren DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın bu öneriyi kabul etmediği, yeniden İYİ Parti listesinden seçime girmek istediği belirtildi.

    İKİNCİ SEÇENEK SAADET
    İkinci seçenek olarak da Saadet Partisi listeleri gösterildi. Genel başkanların Saadet listesi altında ilk sıralarda yer alması gündemde. 24 Nisan'da DP binasında yapılacak görüşmede; tüm bu formüllerin ele alınması bekleniyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "Daha fazla vekil getirecek taktiği bulacağız" dedi.

    "SİZ GİDERSENİZ AKŞENER DE GİDER"
    Öte yandan gazeteci Melik Yiğitel'in iddiasına göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Üçüncü ittifak" açıklaması CHP'de huzursuzluğa neden oldu.

        6'lı masada derin çatlak meydana geldiğini öne süren Yiğitel; Kılıçdaroğlu'nun Karamollaoğlu'na "Siz giderseniz Akşener de gider" dediğini iddia etti.

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