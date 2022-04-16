"Üçüncü ittifak" çıkışıyla sarsılan Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na: "Siz giderseniz Akşener de gider"

CHP öncülüğünde toplanan 6 muhalefet partisi arasında yeni ittifak tartışmaları değerlendirilirken; yeni bir formül de gündemde.

Seçim Yasası'nda yapılan değişiklikle ittifaka katılan siyasi partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak belirlenecek. Muhalefet partileri de oy oranlarını göz önünde bulundurarak yeni formül arayışlarına girdi.

DP, İYİ PARTİ FORMÜLÜNÜ VETO ETTİ

Küçük partilerin yeni bir ittifak kurmasının dışında bir başka formül daha planlanıyor. İttifak içindeki partilerin tek bir liste altında seçime girmesi değerlendiriliyor. İlk olarak Demokrat Parti (DP) listelerinde seçime girilmesi planlanıyordu. Ancak geçtiğimiz seçimlerde İYİ Parti listesinden giren DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın bu öneriyi kabul etmediği, yeniden İYİ Parti listesinden seçime girmek istediği belirtildi.