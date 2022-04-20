Köşeye sıkışan PKK'nın elebaşı Duran Kalkan'dan küstah tehdit: Operasyonlar devam ederse savaşı Türkiye şehirlerine taşıyacağız

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu sonrası PKK terör örgütü sözde lider kadrosundan elebaşı Duran Kalkan dün örgütün televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Duran Kalkan, "geçen yıldan ders ve tecrübe çıkararak" çatışmayı "metropollere" yayma tehdidinde bulundu.





'TÜRKİYE'DE OLACAK BU SAVAŞ'

Kalkan, konuşmasının devamında "Düşman bizi bazı alanlarda kuşatıp sınırlandırıp böyle mevzi savaşına çekmeye çalışıyor. Biz ise savaşı yayacağız. Bakur'da olacak, Türkiye'de olacak bu savaş, metropollerde çok daha etkili bir savaş durumu gelişecek. Kentlerde gelişecek, ovada gelişecek, dağda gelişecek. Yani buna göre hazırlıklar yapılmıştır" diye konuştu.





PKK'YA PENÇE KİLİT DARBESİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe indirildiğini bildirdi.





BURSA'DA İNFAZ KORUMA MEMURLARINI TAŞIYAN SERVİSİN GEÇİŞİ SIRASINDA SALDIRI

Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında meydana gelen patlamada bir personel şehit oldu, biri ağır 4 personel yaralandı.

Hedef cezaevi personeli! Bombalı saldırı anı kamerada