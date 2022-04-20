Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.04.2022 12:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2022 12:14
    ABONE OL

    E Tipi Cezaevi nedir, hangi suçları kapsar? Bursa'daki saldırıda şehit olan Cengiz Yiğit E Tipi Cezaevi'nde çalışıyordu!

    Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi şehit oldu. Şehidin kimliği belli oldu. 2011'de gardiyan olan Cengiz Yiğit, ağustos ayında Gemlik Denetimli Serbestliğe tayin olmuş, pandemi nedeniyle de geçici görevle E Tipi Cezaevi'nde çalışıyordu. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, E Tipi Cezaevi hakkında aramalara başladı. Peki, E Tipi Cezaevi nedir, hangi suçları kapsar? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    E Tipi Cezaevi nedir, hangi suçları kapsar?

    E Tipi Cezaevi hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi ve 1 kişi şehit oldu. Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in E Tipi Cezaevi'nde çalıştığı aktarıldı. Peki, E Tipi Cezaevi nedir, hangi suçları kapsar? İşte merak edilenler...

    E TİPİ CEZAEVİ NEDİR?

    E Tipi Cezaevi, Türkiye'de kapasitesi en yüksek cezaevidir. İki katlı olarak koğuş sistemine göre inşa edilmiş olan bu cezaevleri, oda sistemine dönüştürüldükten sonra 2, 4, 6, 8 ve 10 kişilik odalar elde edilmiş olup, her odanın müstakil bir havalandırması mevcuttur. İlk kısmının üst katı idareye ait olup, alt katlar yemekhane, üst katlar ise yatakhane olarak kullanılmaktadır. 80 kişilik müşahade bölümü, tam teşkilatlı mutfak, soğuk hava deposu, çamaşır ve çamaşırhane, berber, hamam, özel ziyaret yerleri, mescit, konferans salonu ve iş atölyeleri bulunmaktadır. Son yıllarda müşahede kısımlarında tadilat yapılarak yeni küçük oda tipi koğuşlar da elde edilmiştir.

    E Tipi Cezaevlerinin normal kapasitesi 600 kişi olup lüzumu durumlarında ilave ranzalarla kapasitesi 1000'e kadar ulaşabilmektedir. E Tipi cezaevlerinde çocuk ve kadınlar için de ayrı bölmeler, jandarma için de müstakil yer mevcuttur. Kurum kaloriferli olup, ana bina içerisinde bir adet lojmanı (diğer e tipi cezaevlerinde iki adet vardır.) ve iki adet kameriyası (diğer e tipi cezaevlerinde yoktur.) vardır. Bu tip kurumlar genelde bir açık ceza infaz kurumu ile beraber yapılmıştır ve fırın, peyzaj düzenlemesi, su, elektrik gibi lojistik ihtiyaçları açık ceza infaz kurumları tarafından karşılanmaktadır..

    E TİPİ CEZAEVİNDE HANGİ SUÇLULAR YATAR?

    E tipi cezaevleri rahat olarak gözükse de burada bulunan suçlular ağır suçlar işlemiş olan kişilerdir. Suçlular cinayet, tecavüz gibi ağır suçlardan hükümlü olmaktadır.

    NE OLMUŞTU?

    Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 1 ceza infaz koruma memuru şehit oldu.

    1 AĞIR 4 PERSONEL YARALI
    Bombalı saldırıda 1'i ağır 4 personel de yaralandı.


    SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

    Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu saldırı anına ilişkin kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; sağ şeritten ilerleyen otobüsün geçişi sırasında EYP'nin infilak ettirildiği anlar yer aldı

    Olay, saat 7.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi İhsaniye metro istasyonu yakınlarında meydana geldi.

    30 infaz koruma memurunun bulunduğu servis otobüsü sağ şeritte seyir halindeyken yolun kenarına bırakılan ve uzaktan kumandalı olduğu düşünülen bir patlayıcı infilak etti.

    Servis otobüsü 100 metre kadar ileride durabilirken, otobüsün bütün camları kırıldı ve araçta hasar meydana geldi. Olayda henüz kimliği açıklanmayan 1 infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 4 personel de yaralandı.

    Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

        SALDIRININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

        Bursa Valisi Canbolat, infaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1 personelin şehit olduğunu bildirdi.

        EYP ELEKTRİK DİREĞİNİN YANINA YERLEŞTİRİLMİŞ

        Bursa Valisi Yakup Canbolat, elektrik direğinin yanına yerleştirilen EYP'nin servis otobüsünün geçişi sırasında infilak ettirildiğini değerlendirdiklerini belirterek, "Bugün saat 07.40 gibi elim bir saldırı yaşadık. Ceza infaz koruma memurlarımızı taşıyan cezaevi aracımız buradan geçerken ileride sizlerin de gördüğü elektrik direğinin dibine el yapımı patlayıcı EYP dediğimiz bir patlayıcı döşenmiş. Uzaktan kumandayla yönetildiğini değerlendirdiğimiz bir patlayıcı." dedi.

        YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

        Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu bildiren Canbolat, "Araç geçerken patlatılmış ve maalesef araçtaki bir tane ceza infaz koruma memurumuz şehit oldu. Bir ağır yaralımız var. Onun dışında iki yaralımız taburcu edildi. Diğer yaralı memur arkadaşlarımız da hastaneye götürülmüştü onlarda da bir sorun gözükmüyor şükürler olsun" diye konuştu.

        Saldırının faillerinin belli olup olmadığı yönündeki soruya Vali Canpolat, "Şu an elimizde net bilgi yok olduğu zaman açıklarız" yanıtını verdi.

        Olay yeri inceleme ekipleri ve itfaiye ekipleri de olay yerinde geniş çaplı araştırma yapıyor.

        GEÇİCİ GÖREVLE GELMİŞ

        Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Cengiz Yiğit'in Gemlik'ten geçici görevli Bursa'ya geldiği belirtildi. Yiğit için bugün adliye önünde tören düzenleneceği, ardından da toprağa verilmek üzere memleketi Ağrı'ya uğurlanacağı bildirildi.

        Evli ve 3 çocuk babası Yiğit'in kadrosunun Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde olduğu ancak yaklaşık 4 aydır cezaevinde geçici görevle çalıştığı öğrenildi.

        Ayrıca, şehidin Gemlik ilçesi Doktor Ziya Kaya Mahallesi Peker Sokak'taki evinin bulunduğu binaya komşuları tarafından Türk bayrağı asıldı.

        YARALILARDAN 1'NİN DURUMU AĞIR

        Bu arada saldırı sırasında servis otobüsünde 30 personelin olduğu bildirildi. Patlamada yaralanan 4 kişiden Ruhan Erdem, Osman Avcıbaş ve İbrahim Tanır'ın Bursa Şehir Hastanesi'ne, Sadık Özkul ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Yaralılardan Ruhan Erdem'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

        Olay yerine yaklaşık 100 metre uzaklıkta iş yeri bulunan Münür Şenay ise şiddetli bir patlama sesi duyduğunu kaydetti. Ofisteki eşyaların sallandığını belirten Şenay, "Deprem oluyor zannettim. Pencereden dışarı bakınca gördüm. Sonra ambulanslar, ekipler geldi." ifadesini kullandı.



            FAİLLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

            İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, infaz koruma memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama nedeniyle Bursa'ya gidiyor. Alınan bilgiye göre Soylu, infaz koruma memurlarının yaralandığı olayla ilgili yerinde inceleme yapacak.

            Bu arada, Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

            "Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum."

            BAKAN BOZDAĞ DA BURSA'YA GİDİYOR

            Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, infaz koruma memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama nedeniyle Bursa'ya gidiyor.

            ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

            Bozdağ, "Bursa'da İnfaz Koruma Memurlarının servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu, İnfaz Koruma Memurumuz Cengiz Yiğit şehit olmuş, bazı memurlarımız da yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

            Alınan bilgiye göre, Bakan Bozdağ, infaz koruma memurlarının yaralandığı olayla ilgili yerinde inceleme yapacak. Bursa-Mudanya yolu Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde, sabah saatlerinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama meydana gelmişti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bursa’da yapılan saldırının perde arkasında ne var?
            Haberler Güncel E Tipi Cezaevi nedir, hangi suçları kapsar? Bursa'daki saldırıda şehit olan Cengiz Yiğit E Tipi Cezaevi'nde çalışıyordu!
                SON DAKİKA