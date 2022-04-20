E Tipi Cezaevi nedir, hangi suçları kapsar? Bursa'daki saldırıda şehit olan Cengiz Yiğit E Tipi Cezaevi'nde çalışıyordu!

E TİPİ CEZAEVİ NEDİR?

E Tipi Cezaevi, Türkiye'de kapasitesi en yüksek cezaevidir. İki katlı olarak koğuş sistemine göre inşa edilmiş olan bu cezaevleri, oda sistemine dönüştürüldükten sonra 2, 4, 6, 8 ve 10 kişilik odalar elde edilmiş olup, her odanın müstakil bir havalandırması mevcuttur. İlk kısmının üst katı idareye ait olup, alt katlar yemekhane, üst katlar ise yatakhane olarak kullanılmaktadır. 80 kişilik müşahade bölümü, tam teşkilatlı mutfak, soğuk hava deposu, çamaşır ve çamaşırhane, berber, hamam, özel ziyaret yerleri, mescit, konferans salonu ve iş atölyeleri bulunmaktadır. Son yıllarda müşahede kısımlarında tadilat yapılarak yeni küçük oda tipi koğuşlar da elde edilmiştir.

E Tipi Cezaevlerinin normal kapasitesi 600 kişi olup lüzumu durumlarında ilave ranzalarla kapasitesi 1000'e kadar ulaşabilmektedir. E Tipi cezaevlerinde çocuk ve kadınlar için de ayrı bölmeler, jandarma için de müstakil yer mevcuttur. Kurum kaloriferli olup, ana bina içerisinde bir adet lojmanı (diğer e tipi cezaevlerinde iki adet vardır.) ve iki adet kameriyası (diğer e tipi cezaevlerinde yoktur.) vardır. Bu tip kurumlar genelde bir açık ceza infaz kurumu ile beraber yapılmıştır ve fırın, peyzaj düzenlemesi, su, elektrik gibi lojistik ihtiyaçları açık ceza infaz kurumları tarafından karşılanmaktadır..

E TİPİ CEZAEVİNDE HANGİ SUÇLULAR YATAR?

E tipi cezaevleri rahat olarak gözükse de burada bulunan suçlular ağır suçlar işlemiş olan kişilerdir. Suçlular cinayet, tecavüz gibi ağır suçlardan hükümlü olmaktadır.