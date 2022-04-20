E Tipi Cezaevi nedir, hangi suçları kapsar? Bursa'daki saldırıda şehit olan Cengiz Yiğit E Tipi Cezaevi'nde çalışıyordu!

E Tipi Cezaevi hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi ve 1 kişi şehit oldu. Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in E Tipi Cezaevi'nde çalıştığı aktarıldı. Peki, E Tipi Cezaevi nedir, hangi suçları kapsar? İşte merak edilenler...
E TİPİ CEZAEVİ NEDİR?
E Tipi Cezaevi, Türkiye'de kapasitesi en yüksek cezaevidir. İki katlı olarak koğuş sistemine göre inşa edilmiş olan bu cezaevleri, oda sistemine dönüştürüldükten sonra 2, 4, 6, 8 ve 10 kişilik odalar elde edilmiş olup, her odanın müstakil bir havalandırması mevcuttur. İlk kısmının üst katı idareye ait olup, alt katlar yemekhane, üst katlar ise yatakhane olarak kullanılmaktadır. 80 kişilik müşahade bölümü, tam teşkilatlı mutfak, soğuk hava deposu, çamaşır ve çamaşırhane, berber, hamam, özel ziyaret yerleri, mescit, konferans salonu ve iş atölyeleri bulunmaktadır. Son yıllarda müşahede kısımlarında tadilat yapılarak yeni küçük oda tipi koğuşlar da elde edilmiştir.
E Tipi Cezaevlerinin normal kapasitesi 600 kişi olup lüzumu durumlarında ilave ranzalarla kapasitesi 1000'e kadar ulaşabilmektedir. E Tipi cezaevlerinde çocuk ve kadınlar için de ayrı bölmeler, jandarma için de müstakil yer mevcuttur. Kurum kaloriferli olup, ana bina içerisinde bir adet lojmanı (diğer e tipi cezaevlerinde iki adet vardır.) ve iki adet kameriyası (diğer e tipi cezaevlerinde yoktur.) vardır. Bu tip kurumlar genelde bir açık ceza infaz kurumu ile beraber yapılmıştır ve fırın, peyzaj düzenlemesi, su, elektrik gibi lojistik ihtiyaçları açık ceza infaz kurumları tarafından karşılanmaktadır..
E TİPİ CEZAEVİNDE HANGİ SUÇLULAR YATAR?
E tipi cezaevleri rahat olarak gözükse de burada bulunan suçlular ağır suçlar işlemiş olan kişilerdir. Suçlular cinayet, tecavüz gibi ağır suçlardan hükümlü olmaktadır.
NE OLMUŞTU?
Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 1 ceza infaz koruma memuru şehit oldu.
1 AĞIR 4 PERSONEL YARALI
Bombalı saldırıda 1'i ağır 4 personel de yaralandı.
SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu saldırı anına ilişkin kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; sağ şeritten ilerleyen otobüsün geçişi sırasında EYP'nin infilak ettirildiği anlar yer aldı
Olay, saat 7.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi İhsaniye metro istasyonu yakınlarında meydana geldi.
30 infaz koruma memurunun bulunduğu servis otobüsü sağ şeritte seyir halindeyken yolun kenarına bırakılan ve uzaktan kumandalı olduğu düşünülen bir patlayıcı infilak etti.
Servis otobüsü 100 metre kadar ileride durabilirken, otobüsün bütün camları kırıldı ve araçta hasar meydana geldi. Olayda henüz kimliği açıklanmayan 1 infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 4 personel de yaralandı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.