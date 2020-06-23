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    • 23.06.2020 11:57
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    İYİ Parti'den istifa eden 'tan canlı yayında itiraf gibi sözler: Meral Hanım ülkücüleri kızdıracak sözler söyledi

    Cumhurbaşkanlığı lerinde ve yerel seçimlerde ve ile iş birliği yaptığı için İYİ Parti’den istifa eden Milletvekili , katıldığı bir canlı yayın programında tarihi itiraflarda bulundu. Kendisini istifaya sürükleyen nedenleri anlatan Ok, İYİ Pati Genel Başkanı ’in HDP ittifakı sorusuna verdiği cevabı da açıkladı. Akşener’in Ülkücüler için söylediği sözler ise yeni tartışmaların fitili ateşleyecek cinsten.

    Şubat ayında İyi Parti'nin kurucu üyelerinden , partiye olan inancını kaybettiğini söyleyerek, 'e karşı istifasını veren vekiller kervanına katılmıştı.

    İsmail Ok, dün gece CNNTÜRK ekranlarında yayınlanan programında 'ın konuğu oldu. Burada istifa etme sürecini anlatan Ok, partiden neden ayrıldığını tek tek açıkladı.

    "AKŞENER'E HDP İTTİFAKINI SORDUM"
    Meral Akşener ile arasında geçen diyalog sonrasında partide daha fazla kalamayacağını belirten Ok, Akşener'in ülkücüler hakkında söylediği sözleri aktardı. Ayrıca, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir toplantı sırasında ile ittifak yapılmasından duyduğu rahatsızlığı belirttiğini aktaran Ok, şu ifadeleri kullandı:

    "Akşener'e şu soruyu sordum. Biz CHP ile ittifakız. Ama CHP'nin de görülüyor ki HDP ile bir iş birliği var. Dolayısıyla ben bundan rahatsızlık duyuyorum, bunu kabul edemem ve bunu devam ettiremem dedim.

    "ÜLKÜCÜLER HİÇBİR ŞEY ÜRETMİYOR DEDİ"
    Sayın Akşener de bunun üzerine '1- Hala yerel yönetim şeyini aşamamışsınız' dedi. '2- Ülkücüler belediyelerden iş istemiyorum demiyor ama' dedi. Ve bu söz benimle mezara gidecekti fakat söylüyorum; 'Ülkücüler hiçbir şey üretmiyor' dedi."

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