İsmail OK kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok AK Parti'ye katıldı! İsmail OK siyasi kariyeri ve hayatı hakkında bilgiler!

İsmail OK'un hayatı ve kariyeri hakkında aramalar hız kazandı. İYİ Parti'den istifa eden, daha sonra da bağımsız şekilde vekilliğini sürdüren İsmail Ok, AK Parti'ye geçti. Peki, İsmail OK kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler!