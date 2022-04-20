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    İsmail OK kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok AK Parti'ye katıldı! İsmail OK siyasi kariyeri ve hayatı hakkında bilgiler!

    İsmail Ok hakkında aramalar hız kazandı. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partisinden istifa ettiğini bildirdi. İYİ Parti'den istifa eden İsmail OK AK Parti'ye katıldı. Peki, İsmail OK kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte siyasi kariyeri hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    İsmail OK kimdir, kaç yaşında, nereli?

    İsmail OK'un hayatı ve kariyeri hakkında aramalar hız kazandı. İYİ Parti'den istifa eden, daha sonra da bağımsız şekilde vekilliğini sürdüren İsmail Ok, AK Parti'ye geçti. Peki, İsmail OK kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler!

    İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDEN İSMAİL OK AK PARTİ'YE GEÇTİ

    İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa eden, daha sonra da bağımsız şekilde vekilliğini sürdüren İsmail Ok, AK Parti'ye geçti. Ok'un rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.

    İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı!

    İYİ PARTİ'DEN NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?

    İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partisinden istifa ettiğini bildirdi.

    Ok, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'nin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu değerlerini benimseyen, bütün vatandaşları hiçbir ayrım yapmadan kucaklayan milli bir parti olarak kurulduğunu, ancak iddialarının çok kısa bir zamanda yerle bir olduğunu, hayallerinin yıkıldığını belirtti.

        Soros vakıflarında görev yapanların Başkanlık Divanında en hassas görevlere getirildiğini, Genel Başkan Meral Akşener'in durumu bilmesine rağmen bu kişilerin en hassas birimlerde görevlendirilmesinde bir sakınca görmediğini ifade eden Ok, şunları kaydetti:

        "Bu olay şahsımda şok etkisi yaratmış, Eylül 2019'da yaptığım yazılı basın açıklaması ile özellikle Genel Merkez Yönetimini de bu konuda eleştirmişimdir. İlk fırsatta Genel Başkanımız ile bire bir yaptığım görüşmede bu uygulamadan dolayı artık partimizin siyasi faaliyetlerine katılmayacağımı ama partiye de zarar vermeyeceğimi ifade ettim. Haliyle siyasi çalışmalarıma seçim bölgemde de son verdim. Partimizin zarar görmemesi adına bu ayrıntıları paylaşmadığım partili arkadaşlarımın yerelde hiçbir siyasi çalışma yapmadığım ve onları yalnız bıraktığım için haklı olarak bana kırıldıklarını da biliyorum. Partimiz yetkili kurulları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olmasından benim de gurur duyduğum CHP ile seçim iş birliği kararı aldı. İptal edilen İstanbul seçimlerinden sonra üç hafta Sayın İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'a gittim. Sayın İmamoğlu seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP'li belediyeleri ve yine ilk yurt dışı gezisinde de PKK'lı Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etmiştir. Dahası, başkan eşleri ve ihanet sürecinin akil adamlarından Kadir İnanır ile birlikte PKK sevicisi Demirtaş'ın yazdığı kitaptan sergilenen tiyatroyu seyretmeye gitmişlerdir. Bütün bunlar artık ortağımız CHP'nin HDP ile adı konulmamış bir ortaklık yaptığının meydana dökülmesidir."

        Ok, parti yönetimi ile yaptığı görüşmelerde bu durumu kabullenemeyeceğini söylediğini, ancak en yetkili ağızdan bu iş birliğinin aynen devam edeceğinin belirtildiğini aktardı.

        Parti politikaları ile kendi düşüncelerinin tamamen ters düştüğünü gördüğünü vurgulayan Ok, "Bu durumun devam ettirilmesi hem kurucusu olduğum partime hem de şahsıma zarar vermeye başlamıştır. Üzücü olsa da artık ayrılık daha hayırlı olacaktır. İYİ Parti'deki bütün görevlerimden istifa ettiğimi saygıyla kamuoyuna ilan ediyorum." ifadesini kullandı.

        İsmail Ok, bundan sonra milletvekili adayı olmayacağını açıklayarak, "Ne memleketimizin şu an yaşadığı ve yaşanmakta olduğu sıkıntı ve acıların baş müsebbiplerinden olan Sayın Davutoğlu'nun kurduğu parti ile ne de Sayın Babacan'ın kuracağı parti ile zerre ilişkim söz konusu olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

        İSMAİL OK KİMDİR?

        1964 yılında Balıkesir Kepsut'ta doğdu. Anne adı Fatma, baba adı Eyyup'tür.

        Eğitimci; İlk ve orta eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra yine Balıkesir'de Necatibey Eğitim Fakültesi Kimya - Fizik Bölümünde eğitim gördü. 21 yıl boyunca Türkiye'nin birçok köy, ilçe ve ilinde öğretmenlik yaptı.1995-1999 yılları arasında Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999-2003 yılları arasında Türk Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanlığı ve Türkiye Kamu-Sen Balıkesir İl Temsilciliği görevlerinde bulundu. Türk Ocakları ve Aydınlar Ocağı Balıkesir Şubeleri üyesidir. Üyeliğinin sürdüğü Türkiye Kamu Çalışanları Vakıf'ında, yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.2009 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Balıkesir Belediye Başkanı seçildi ve 5 yıl Balıkesir halkına hizmet etti.

        2015 yılında yapılan genel seçimlerde 25. Dönem Milletvekili olarak TBMM'ye girdi; yine aynı yılın Kasım ayında yapılan seçimlerde 26. Dönem Milletvekili olarak tekrar seçildi. Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.
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        Haberler Güncel İsmail OK kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok AK Parti'ye katıldı! İsmail OK siyasi kariyeri ve hayatı hakkında bilgiler!
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