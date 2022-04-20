İsmail OK kimdir, kaç yaşında, nereli? İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok AK Parti'ye katıldı! İsmail OK siyasi kariyeri ve hayatı hakkında bilgiler!

İsmail OK'un hayatı ve kariyeri hakkında aramalar hız kazandı. İYİ Parti'den istifa eden, daha sonra da bağımsız şekilde vekilliğini sürdüren İsmail Ok, AK Parti'ye geçti. Peki, İsmail OK kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler!
İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDEN İSMAİL OK AK PARTİ'YE GEÇTİ
İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa eden, daha sonra da bağımsız şekilde vekilliğini sürdüren İsmail Ok, AK Parti'ye geçti. Ok'un rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.
İYİ PARTİ'DEN NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partisinden istifa ettiğini bildirdi.
Ok, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'nin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu değerlerini benimseyen, bütün vatandaşları hiçbir ayrım yapmadan kucaklayan milli bir parti olarak kurulduğunu, ancak iddialarının çok kısa bir zamanda yerle bir olduğunu, hayallerinin yıkıldığını belirtti.