Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması: Briket evlerin bitişiyle birlikte dönüşü sağlayacağız

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SIĞINMACILAR DÖNECEK

Erdoğan, sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamada, "Kuzey Suriye'deki briket evlerin bitişiyle birlikte onların dönüşünü sağlayacağız, huzurlu ortam bir ortam sağlayınca zaten kendileri gönüllü olarak oraya dönecektir" dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Erdoğan'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekli ikramiyelerinde artış olmayacağına yönelik açıklaması hatırlatıldı, bir artış olup olmayacağı soruldu.

Erdoğan, ''Çalışma Bakanı Bilgin ne dediyse doğrudur" dedi.