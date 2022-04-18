CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde şaibeli takı ihalesi skandalı! Kapalı kapılar ardında yüz binlerce lira aktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2021 Yılı Raporu'nda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ihaleleri kapalı kapılar ardında yaptığı tespit edildi.
Raporda; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Özel Kalem Müdürlüğü'nün mal ve hizmet alımının tamamını 22/D doğrudan temin usulü ile gerçekleştirmiş olduğu, toplam mal ve hizmet alımının net bütçe ödeneği içerisindeki gerçekleşen harcama tutarının yüzde 79,56 olduğu bildirildi.
10 TANE HİTİT HEYKELİNE 58 BİN 600 TL ÖDENMİŞ
Raporda; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Özel Kalem Müdürlüğü'nün 925 ayar telkâri gümüşünden olan ve tanesi 5 bin 860 TL olan Hitit heykeli alındığına dikkat çekiliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 10 tane Hitit heykeline 58 bin 600 TL ödediğine dikkat çekiliyor.
Sabah'ın haberine göre raporda; Özel Kalem Müdürlüğü tarafından doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal ve hizmet alımlarının hiçbirisinin Kamu İhale Kurumu'na bildirilmediği, bu hususun da Kamu İhale Kurumu Genel Tebliği'ne aykırı olduğu tespit edildiğine dikkat çekildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2021 Yılı Raporu'nda Metin Akdemir, Nihat Yalçın, Gökhan Arslan, Rüştü Biçer imzası yer alıyor. Denetim Komisyonu Başkanlığı'nı Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Keçiören Meclis Üyesi Metin Akdemir yapıyor.