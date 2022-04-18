CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde şaibeli takı ihalesi skandalı! Kapalı kapılar ardında yüz binlerce lira aktı

"Alınan hediyelik eşyaların tamamı, hediyelik eşya alt kodunda muhasebeleştirilmiştir. Söz konusu hediyelik eşya ile ilgili olarak; hediyelerin kime verildiği tespit edilememiş; bu konuda teslim ve tesellüm fişleri sunulamamıştır. Sadece eşyaların resimlerinin altına "265 adet-35 adet teslim edildi (Mansur Başkan), 15 adet telkari bilezik teslim edildi (Yüksel Çelik'e verildi)" ibareleri yer almaktadır."

"Hediyelik ve özellikle gümüşten mamul bayan takılarının belediye bütçesinden alınması ve kime ve ne için verildiğinin gösterilememesi, bunların kişisel amaçla mı yoksa belediyenin temsil ve ağırlaması amacıyla mı yapıldığı hususunda önemli tereddütler oluşturmuştur."

"İhalenin hep aynı kişiye verilmesi, tekliflerin de prosedürü tamamlamak için alındığı izlenimini kuvvetlendirmiş ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmadığı sonucunu ortaya koymuştur."

"İHALEDE AÇIKLIK VE REKABET KURALININ İHLALİ"

"Farklı tarihlerde alınan söz konusu malların hep aynı kişiden ve fakat doğrudan temin yöntemiyle alındığı görülmektedir. Fatura içeriğindeki malları satan birçok firma mevcuttur. Herhangi bir fiyat araştırması yapılmaması, bütçe ödeneklerinin kullanılmasında en az ve en etkili maliyetle en iyi ürünün sağlanması politikasının izlenmemesi, hep aynı kişiden alımların yapılması, bütçe ödeneklerinin usulüne uygun kullanılmadığını göstermektedir…"

YAVAŞ: "İHALELER AÇIK İHALE USULÜ YAPILMALI.."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihalelerin açık ihale usulüyle yapılması gerektiğini belirterek, "Zaten eğer bu ihale birine verilmek istenseydi, baştan açık ihale yapılmazdı değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.

"ŞEFFAFIM, HESABINI VERİYORUM. YEMEDİ YEDİRMEDİ, ÇALMADI ÇALDIRMADI DESİNLER BANA YETER"

Mansur Yavaş, 9 Kasım 2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısında şunları söylemişti:

"Şeffafım, hesabını veriyorum, millete soruyorum. Vatandaşı dinliyoruz, 'Ben yaptım oldu' diye bir kavramımız yok. Bunları vatandaş görüyor ve takdir ediyor. (…) Yemedi yedirmedi, çalmadı çaldırmadı, desin bana yeter. Çaldı demesin, çaldırdı demesin. Sokağa çıktığım zaman rahat rahat başım dik gezmek istiyorum. Bundan daha büyük gurur olur mu?"