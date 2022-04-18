6'lı masada deprem: Gültekin Uysal kriz çıkardı! Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na gece yarısı telefonu

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. AK Parti dönemini hedef alan açıklamalarında Uysal'ın DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu eleştirdiği iddia edildi. Söz konusu paylaşımlar sonrası yeni bir açıklama yapan Uysal, "Bu konuya dair ifadelerimin farklı mecralarda maksadım dışında yorumlandığını üzülerek gözlemliyorum" dedi. Uysal'ın açıklamaları "6 'lı masada kriz var" yorumlarına neden olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşen Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, tepkisini dile getirdi.
6'LI MASADA 'GÜLTEKİN UYSAL' KRİZİ
Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili AK Parti dönemini işaret eden Twitter paylaşımı altılı masada krize neden oldu.
Uysal'ın "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" sözleri altılı masanın 24 Nisan'daki buluşması öncesinde gerilime yol açtı. Gelecek Partisi, genel başkan yardımcıları düzeyinde tepkisini iletti.
Konuya ilişkin son durumu CHP yandaşı Halk TV yazarı İsmail Saymaz yazısında aktardı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN DAVUTOĞLU'NA TELEFON
Saymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gece Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu aradığını ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanlığı çıkışını sorduğunu yazdı.