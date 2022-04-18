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    • Güncel
    • 18.04.2022 10:12
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    • 18.04.2022 10:38
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    TOGG'dan heyecan yaratan paylaşım: Gemlik tesisinde adım adım sona geliniyor

    Togg'un "Yeniliğe Yolculuk" hedefinin çekirdeği olan Gemlik tesisinde adım adım sona geliniyor. Gemlik tesisinde bu ay boya tesisinin yüzde 96’sı, gövde tesisinin yüzde 92’si, montaj tesisinin yüzde 89’u tamamlandı.

    TOGG’dan heyecan yaratan paylaşım

    Tükiye'nin yerli otomobili TOGG'un asfalta çıkması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda Gemlik tesislerinde çalışmalar planlara göre devam ediyor. TOGG'dan yapılan bilgilendirmeye göre Gemlik tesislerinde boya tesisinin yüzde 96'sı, montaj tesisinin yüzde 89'u, gövde tesisinin yüzde 92'si tamamlandı.


    2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE SATIŞA ÇIKMASI PLANLANIYOR
    Seri üretim başlangıcının ardından otomobilin yasal mevzuata uygunluğunun tespiti için homologasyon testlerine başlanacak. Testlerin artından TOGG'un 2023'ün ilk çeyreğinde satışa çıkması planlanıyor.



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    Haberler Güncel TOGG'dan heyecan yaratan paylaşım: Gemlik tesisinde adım adım sona geliniyor
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