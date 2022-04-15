Ankara’da öğrencilere aylık akbil indirimine Mansur Yavaş vetosu

ÜNAL: ÖĞRENCİLERE HAYIRLI OLSUN

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, "Öğrencilere hayırlı olsun" dedi.

Ünal; "Meclis kararı ile Ankara'da öğrenci abonman Ücretini 90 TL'den 60 TL'ye indirecek şekilde sübvansiye kararı verildi. AK Parti ve MHP Meclis üyelerinin oylarıyla, Cumhur İttifakı olarak, CHP ve İYİ Parti'nin olumsuz oylarına rağmen Büyükşehir Meclisi'nden geçen karar gereğince Öğrencilerimizin abonman ücretini yüzde 40 gibi sübvansiye edecek kararımız öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.