Ankara’da öğrencilere aylık akbil indirimine Mansur Yavaş vetosu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grubu'nun toplu taşımalarda öğrencilere uygulanan abonman ücretinin 90 TL'den 60 TL'ye indirilmesine yönelik belediye meclisine verdiği önerge oy çokluğuyla kabul edildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kararı veto edeceğini söyledi.
KÖSE: ÖĞRENCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPALIM DİYORUZ
ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "60 liradan 90 liraya çıkarılan öğrenci abonman ücretlerinin 30 liralık bölümünü biz sübvanse edelim. Öğrencilere pozitif ayrımcılık yapalım diyoruz" ifadelerini kullandı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde son ulaşım zammını öğrencilerden muaf tutan Cumhur İttifakı'nın teklifi oya çokluğu ile kabul edildi.
AK Parti ve MHP'li milletvekilleri 'Evet' oyu kullanırken, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri öğrenci zammının geri çekilmesine 'hayır' dedi. Ankara'da 225 bin öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü öğrenildi.