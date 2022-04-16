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    • 16.04.2022 22:25
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    • 16.04.2022 22:38
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    Sosyal medyada 'Suriyeliler Halk Platformu' ile algı yaratmaya çalışanlara İçişleri'nden sert tepki: Hesabı sorulacak

    Sosyal meydada 'Suriyeliler Halk Platformu' hesabı ile mülteciler üzerinden algı yaratmaya çalışan ve toplumu galeyana getirmeye çalışan hesaba karşı geçtiğimiz gün Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapılarak harekete geçileceği bilgisi verilmişti. Konuya ilişkin İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı tarafından yapılan bir paylaşımda "Hesabı sorulacaktır" notu düşüldü.

    İçişleri’nden Suriyeliler Halk Platformu paylaşımı

    Sosyal meydada 'Suriyeliler Halk Platformu' hesabı ile mülteciler üzerinden algı yaratmaya çalışan ve toplumu galeyana getirmeye çalışan hesaba karşı geçtiğimiz gün Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapılarak harekete geçileceği bilgisi verilmişti.

    HESABI SORULACAKTIR!
    Konuya ilişkin İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Çataklı paylaşımında "Bu PKK'lılar tarafından açılmış bir "Operasyon Hesabı" Hesabı sorulacaktır!" notu iliştirildi.

    EGM DÜN YAZILI AÇIKLAMA YAPMIŞTI
    Emniyet Genel Müdürlüğü konuya ilişkin dün bir yazılı açıklama yapmıştı. EGM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; yurt dışından başta FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen ve sosyal medya platformlarında Suriyeli sığınmacılar adı kullanılarak açılan "operasyon hesapları" ile halkımızı tahrik ederek provokasyon çıkarılmaya çalışıldığı görülmüştür. Sosyal medya üzerinden halkı kin ve nefrete yönelten hesaplar ile ilgili ivedilikle çalışma başlatılmış olup, bu tür paylaşımlar ile Halkımız ve Suriyeli sığınmacıların karşı karşıya getirilmesine asla müsaade edilmeyecektir.

        HESABIN PKK YANLISI PAYLAŞIMLARDA BULUNDUĞU GÖRÜLDÜ
        Suriyeliler Halk Platformu -(@suriyehanedani) geçtiğimiz ay açıldığı ve hesabının paylaştığı provokatif tweetler sosyal medyada tepki çekti.

        Suriyeliler Halk Platformu ismiyle halkı provoke eden bu hesabın önceden @sovalyeler3434 ismiyle yazdığı ve tweetleri ortaya çıktı. Destek çağrısında bulunan @Pirobotan73 adlı profilin @sovalyeler3434/@suriyehanedani hesabını kurduğu düşünülüyor. Profilin incelendiğinde de hesabın PKK yanlısı paylaşımlarda bulunduğu görüldü.
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        Haberler Güncel Sosyal medyada 'Suriyeliler Halk Platformu' ile algı yaratmaya çalışanlara İçişleri'nden sert tepki: Hesabı sorulacak
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