Sosyal medyada 'Suriyeliler Halk Platformu' ile algı yaratmaya çalışanlara İçişleri'nden sert tepki: Hesabı sorulacak

Sosyal meydada 'Suriyeliler Halk Platformu' hesabı ile mülteciler üzerinden algı yaratmaya çalışan ve toplumu galeyana getirmeye çalışan hesaba karşı geçtiğimiz gün Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapılarak harekete geçileceği bilgisi verilmişti.
HESABI SORULACAKTIR!
Konuya ilişkin İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Çataklı paylaşımında "Bu PKK'lılar tarafından açılmış bir "Operasyon Hesabı" Hesabı sorulacaktır!" notu iliştirildi.
EGM DÜN YAZILI AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Emniyet Genel Müdürlüğü konuya ilişkin dün bir yazılı açıklama yapmıştı. EGM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: