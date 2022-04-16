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    • 16.04.2022 21:56
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    Başkan Erdoğan'dan sanatçılarla iftar programı sonrası önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda sanatçılarla iftar programı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. "Sanatçı toplumun aynasıdır" diyen Erdoğan, "İlhamını bu topraklardan alan hiçbir sanat eserinin başarısız olamayacağına inanıyoruz. Verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı, oyuncu ve ünlü isimlerle iftar programında bir araya geldi.

    Erdoğan program sonrası önemli açıklamalarda bulundu.



    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    Sanatçılarımız icra ettiğimiz sanat dalının ötesinde büyük bir sorumluluk sahibidirler. Sanat toplumu yönlendirir.

    Közün üzerine ne kadar toprak atarsanız atın, maya sağlamsa içten içe yanmaya devam eder. Müzik başta olmak üzere sanatın her alanında verdikleri eserlerle tüm sanatçılarımızı rahmetle yad ediyoruz. Onlardan aldıkları bayrakları taşıyan sanatçılarımıza başarılar diliyoruz.



    İlhamını bu topraklardan alan hiçbir sanat eserinin başarısız olamayacağına inanıyoruz.

    Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz.



        PROGRAMA KATILAN SANATÇILAR
        İftar yemeğine katılmak üzere oyuncu Hülya Koçyiğit, Hasan Kaçan, Ahmet Yenilmez, Sinem Öztürk, yapımcı Mustafa Uslu, sanatçılar Yonca Evcimik, Demet Akalın, Yonca Evcimik, Yavuz Bingöl, Metin Şentürk, Alişan, Ekin Uzunlar, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, sunucu Şoray Uzun, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar gibi çok sayıda sanatçı, oyuncu Dolmabahçe Sarayı'na geldi.

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