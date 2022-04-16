Başkan Erdoğan'dan sanatçılarla iftar programı sonrası önemli açıklamalar





İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sanatçılarımız icra ettiğimiz sanat dalının ötesinde büyük bir sorumluluk sahibidirler. Sanat toplumu yönlendirir.

Közün üzerine ne kadar toprak atarsanız atın, maya sağlamsa içten içe yanmaya devam eder. Müzik başta olmak üzere sanatın her alanında verdikleri eserlerle tüm sanatçılarımızı rahmetle yad ediyoruz. Onlardan aldıkları bayrakları taşıyan sanatçılarımıza başarılar diliyoruz.