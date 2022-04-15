Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: 150 milyarlık kaynak müjdesi

Başkan Erdoğan esnaf ve sanatkâr camiası ile iftar yaptı.

Erdoğan, "İhracata dönük yatırımcılara yerli makine kullanımı, yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla TL kuru üzerinden uzun vadeli finansman imkânı getiriyoruz. Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz. Harcama mukabili ve belge karşılığı kullandırılacak krediler için 100 milyar lirası ihracat, 50 milyar lirası turizme 150 milyar liralık kaynak ayırdık" dedi. Fahiş fiyat sorunlarının çoğunun hukuki değil, ahlaki sebeplere dayandığını belirten Erdoğan. "Fiyatları fahiş şekilde yükselterek haksız kazanç peşinde koşanların cezalarını artırıyoruz. İnternet üzerinden satış yapan e-ticaret platformlarına da çeki düzen veriyor, belirli sınırlamalar getiriyoruz" diye konuştu.

NEHAMMER İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile konuştu. Erdoğan, Ukrayna'da ateşkesi sağlamak adına her fırsatın değerlendirilmesi, barış görüşmelerinde ilerlemek için İstanbul sürecinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.