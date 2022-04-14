Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'den dikkat çeken açıklama: "İstanbul, Ukrayna’da barış için en iyi şans"

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Başkan Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Başkan Erdoğan'ı Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin bilgilendirdiğini kaydeden Nehammer, "İstanbul sürecinin Ukrayna'da barış için en iyi şans olduğu hususunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.