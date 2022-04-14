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    • 14.04.2022 23:36
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    Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'den dikkat çeken açıklama: "İstanbul, Ukrayna’da barış için en iyi şans"

    Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ı Moskova'ya yaptığı ziyarete ilişkin bilgilendirdiğini ifade eden Nehammer, "İstanbul sürecinin Ukrayna’da barış için en iyi şans olduğu hususunda hemfikiriz." dedi.

    İstanbul, Ukrayna’da barış için en iyi şans

    Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Başkan Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

    Başkan Erdoğan'ı Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin bilgilendirdiğini kaydeden Nehammer, "İstanbul sürecinin Ukrayna'da barış için en iyi şans olduğu hususunda hemfikiriz." ifadesini kullandı.



    Nehammer, Avusturya'nın aktif tarafsızlık politikasıyla her daim barışa katkıda bulunacağını da vurguladı.

    KİEV VE MOSKOVA ZİYARETLERİ
    Başbakan Nehammer, 9 Nisan'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunmuş, Buça başta olmak üzere savaşın yaşandığı yerlerde gözlem yapma imkanı bulmuştu.

    "ZORLU GEÇTİ"
    Nehammer, Kiev ziyareti sonrasında 11 Nisan'da Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmiş, ikili görüşmenin zorlu geçtiğini söylemişti.
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    Rezillik üstüne rezillik!
    Haberler Güncel Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'den dikkat çeken açıklama: "İstanbul, Ukrayna’da barış için en iyi şans"
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