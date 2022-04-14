CHP Zonguldak Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal Ramazan ayında rakı masasında: Bir iftar yemeği de böyle bitti

Ramazan ayında rakı masasına oturan son CHP'li Zonguldak Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal oldu.

"BİR İFTAR YEMEĞİ DE BÖYLE BİTTİ"

Sosyal medyada Mehmet Bilgili isimli şahıs tarafından "Bir iftar yemeği de böyle bitti" notuyla bir fotoğraf paylaşıldı.