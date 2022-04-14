CHP Zonguldak Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal Ramazan ayında rakı masasında: Bir iftar yemeği de böyle bitti

Ramazan ayında rakı masasına oturan son CHP'li Zonguldak Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal oldu.
"BİR İFTAR YEMEĞİ DE BÖYLE BİTTİ"
Sosyal medyada Mehmet Bilgili isimli şahıs tarafından "Bir iftar yemeği de böyle bitti" notuyla bir fotoğraf paylaşıldı.
Ramazan ayını yaşadığımız şu günlerde kurulan rakı masasında CHP Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal'ın da olduğu görüldü.
TEPKİ GELİNCE SİLDİLER
Görüntüler tepki çekince paylaşımı yapan Mehmet Bilgili isimli kişi kısa sürede fotoğrafı sildi.
"ARKADAŞIM YANLIŞ RESMİ İŞARETLEMİŞ"
Konuya ilişkin Sarıal'dan açıklama geldi. Sarıal,"Söz konusu resmin Şubat ayı başlarında çekildiğini düşünüyorum. İlgili arkadaşla görüştüm. Bana akşam evinde resmi paylaşmak için telefonundan seçerken yanlış resmi işaretlediğini, ertesi gün farkına vardığını söyledi." iddiasında bulundu.
Değerli basınımızın ve halkımızın bilgisine saygıyla sunarım.."
İLK İSİM O DEĞİL
Ramazan ayında rakı sofrası kurarak sosyal medyaya görüntüleri düşen ilk isim Erol Sarıal değil.
CHP'li Kemal Özsarsılmaz ve CHP'li Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü Serkan Aloğlu