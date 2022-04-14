Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esnaflarla düzenlenen iftar programında konuşuyor.

"ESNAF VE SANATKARIMIZI DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Esnaf ve sanatkarlarımız ahilik geleneğinin bugünkü temsilcisidir. Koronavirüsten olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduk. Toplamda 4,6 milyar lira destek verdik. Koronavirüs salgının etkisinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkarı ihtiyaçlara göre yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz.

Salgının dengeleri bozan ve küresel anlamda fiyatları bozan etkilerini atlatmaya çalışırken bu kez de Rusya-Ukrayna krizinin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Hammadde fiyatlarındaki artış bizi de etkiledi.

Fiyatları stokçuluk veya anlaşma yoluyla haksız yere yükseltenlere verilen cezaları artırıyoruz.

İnternet üzerinden satış yapan e-ticaret sitelerine de düzenleme getiriyoruz.