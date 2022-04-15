Bolu'da öğrencilerden ulaşıma zam protestosu

MÜŞTERİ DEĞİL ÖĞRENCİYİZ

Ulaşım zammının geri alınmasını isteyen öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan Taha Furkan Canik, "Sınav dönemine denk getirilen zam kararı okulumuza ulaşımı kısıtlamakta ve eğitim hakkımızı gasp etmektedir. Bolu Abant izzet Baysal Üniversitesi öğrencileri olarak zamların geri alınmasını ve ulaşım imkanlarının genişletilmesini talep ediyoruz" dedi. Öğrenciler, "Ağam yeter ben iptal", "Kavşak yapma indirim yap", "Zamlara ve geleceksizliğe ses çıkar" ve "Müşteri değil öğrenciyiz" pankartları açtı.

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