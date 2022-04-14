DİAYDER üyeleri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı!

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Sabah'ta yer alan habere göre, Derneğin eski başkanı Mehmet Şimşek ise savunmasında "Derneğin 2012-2015 yılları arasında başkanlığını yaptım. 2015 yılının sonrasında başkanlığı Ekrem Baran'a devrettim. O tarihten itibaren dernek üyesi oldum ve bu sadece kağıt üzerinde oldu. Bu nedenden dolayı gelir ve giderler hakkında herhangi bir bilgim yok. Mali kayıtların kim tarafından tutulduğunu bilmiyorum" dedi.