DİAYDER üyeleri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK terör örgütünce kurulduğu öne sürülen DİAYDER üyesi 3 sanık hakkında "Güveni kötüye kullanma" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.
Hazırlanan iddianamede sanıklar Ekrem Baran, Mehmet Şimşek ve Rıza Oğur'un DİAYDER'in başkan ve üyeleri oldukları belirtildi. İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişliği müfettişlerince yapılan denetimde, DİAYDER'e ait 22.05.2009 tarihli evrak kayıt defterinin işletme hesabı defterinde tutulması gereken kayıtların tutulmadığı belirtildi. İddianamede 104 bin 376 lira tutarındaki gider kalemlerine ilişkin geçerli bir harcama belgesinin ibraz edilmediği ve bu paranın akıbetinin ne olduğuna dair bilginin bulunmadığı aktarıldı.
SUÇLAMALARI REDDETTİLER
Sabah'ta yer alan habere göre, Derneğin eski başkanı Mehmet Şimşek ise savunmasında "Derneğin 2012-2015 yılları arasında başkanlığını yaptım. 2015 yılının sonrasında başkanlığı Ekrem Baran'a devrettim. O tarihten itibaren dernek üyesi oldum ve bu sadece kağıt üzerinde oldu. Bu nedenden dolayı gelir ve giderler hakkında herhangi bir bilgim yok. Mali kayıtların kim tarafından tutulduğunu bilmiyorum" dedi.