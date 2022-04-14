Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınının yaşandığı Manavgat'ta zarar gören evlerin yerine yenileri yükseliyor. Yangına dayanıklı malzemeden inşa edilen evlerin çoğunluğu 9 ayda tamamlandı. Tamamlanan evlerin Ramazan Bayramı'nda hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve 10 gün süren Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınında 50 bini orman 75 bin hektarlık alan zarar gördü. 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve binlerce hayvanın yok olduğu yangında yaklaşık 1200 ev, iş yeri ve 600 ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yanan evleri ve ahırları yeniden inşa etmek için yaraları sarmaya başladı. Yangının üzerinden geçen 9 ayda evler teslim edilme noktasına geldi. Yöre mimarisine uygun olarak inşa edilen evler tek ya da çift katlı, kiremit çatılı, örme taş kullanılarak ve yangına dayanıklı malzemeden inşa ediliyor.
'BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU TAMAMLANDI'
Bir yılda bitirilmesi planlanan evlerin büyük bölümünün Ramazan Bayramı'nda mağdurlara teslim edilmesi bekleniyor. Yangının en çok zarar verdiği Kalemler Mahallesi'nde evlerin büyük bölümünün tamamlandığı görüldü. Kapı ve pencereleri de takılan 30 evin bayramda teslim edileceği bildirildi. Diğer evler de çalışmalar sürüyor.