



'TRAKTÖRÜMÜZ DE YANMIŞTI ONU DA VERDİLER'

Hatice Akca da evinin tamamlanmak üzere olduğunu görünce sevindiğini söyledi. Kapı ve pencerelerinin takılmasının ardından evini teslim alacağını belirten Akca, "Yangında yalnızca canımı kurtarabilmiştim. Sıcaktan kulaklarım yanmış ve hastaneye götürülmüştüm. Geri geldiğimde evim yanmıştı. Traktörümüz de yanmıştı. Çok şükür onu da verdiler. Evimizi de Ramazan Bayramı'nda teslim ederlerse çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.