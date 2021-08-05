CHP'nin ajans görünümlü ajanları! PKK'nın başlattığı yangını sosyal medyadan körükleyerek ülkeyi yakma peşindeler

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Türkiye, 9 gündür sabotaj iddiaları üzerinde de durulan yangınlarla mücadele etmek için yediden yetmişe seferber oldu.



Devlet, yangının ilk çıkış anından itibaren harekete geçerek tüm imkanları seferber etti, gerek yangınlar sürerken, gerekse yangın sonrası yaralar sarılırken hiçbir vatandaşın mağdur olmayacağı peş peşe defaatle açıklandı.

Gerek ekiplerin etkili çalışması, gerekse bölgedeki vatandaşların özverili emekleri sonrası yangınlara kısa sürede müdahale edildi. Şu ana kadar 38 ilde çıkan 180 yangın kontrol altına alındı.

İşte CHP tayfasının çirkin tutumu



BİRİLERİ YANGIN SÖNDÜRÜRKEN BİRİLERİ ÜLKEYİ YAKMA PEŞİNDE

Gerek hükümet yetkilileri, gerekse vatandaşlarımız bir yandan yangınlarla mücadele ederken bir yandan da dezenformasyon, manipülasyon ve provokasyonlarla baş etmek zorunda kaldı.



PKK'nın yeşil vatanımızda başlattığı üzerinde durulan orman yangınları ülkenin belli bir kısmını alevler içinde bırakırken, terör örgütünün şehirdeki ortakları ise ihanet nöbetini PKK'nın bıraktığı yerden devralarak üzerine düşeni yaptı!



Yurt dışından fonlanan bazı gazeteler, sözde sanatçı ve aydınlar ve CHP'nin ajans görünümlü ajanları yangının ilk çıkış anından itibaren dezenformasyon, manipülasyon ve provokasyon çalışmalarını organize bir şekilde devreye soktu.

İŞTE CHP'NİN AJANSTAN ALDIĞI AKILLARA YANGINI KÖRÜKLEMEYE ÇALIŞTIĞI YALANLAR

Silah yerinemermi kullanan vatan hainleri, PKK'nın yaktığı ateşi sosyal medya ve geleneksel medya üzerinden ülkeye yayma peşine düştü.



GÜNDOĞMUŞ'A 'HELİKOPTER GELMEDİ' YALANI

Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, "Gündoğmuş'a helikopter gelmedi, müdahale yok İnsanlar yanıyor" iddiası 35 saniyelik video ile çürüdü.

"KARDEŞİNİ TAŞIYAN KÜÇÜK ÇOCUK" VİDEOSU KURGU ÇIKTI

CHP'li ABB TV'de yayınlanan, "küçük çocuk kardeşini taşıyor" şeklindeki duygu sömürü odaklı video kurmaca çıktı.









33 HELİKOPTERİ 3'E İNDİRDİ

Antalya'daki yerel bir gazetede yazar olan İbrahim Okumamış, köşe yazısında CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın bir televizyon kanalına çıkıp Manavgat'taki yangınla ilgili "3 helikopterle bu yangın söndürülmez" cümlelerini söylediğini belirterek yalan söylediğini belirtti. Okumamış, CHP Milletvekili Budak'ın Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'nde helikopterlerin birinin inip diğerinin kalktığını gördüğünü ve yangına müdahale eden helikopter sayısının 33 olduğunu bildiğini yazdı.







THK UÇAKLARIYLA İSPANYA UÇAKLARI AYNI YALANI

THK'daki uçak CL-215 model amfibyen uçak, 1960 yılında üretilmeye başlandı. İspanya'dan yangın söndürme çalışmaları için gönderilen uçak ise 1993 yılında üretilmeye başlandı ve uçağın modeli CL-415.





BAKAN VARANK ALGI OPERASYONUNU BOZDU: "O UÇAKLAR AYNI DEĞİL"

Bakan Varank, resmi Twitter hesabından uçak modellerinin fotoğraflarını ve bilgilerini paylaşarak, "Israrla yalan yanlış bilgilerle insanları aldatmaya çalışıyorlar. O uçaklar aynı değil! 1969 model, 3 yıldır bakım bile yapılmamış bir uçaktan bilet alıp uçar mısınız?" ifadelerini kullandı.



