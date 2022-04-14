Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi! Ateşkes çabaları, Buça'da yaşananlar, Türklerin tahliyesi, yaptırımlar...

Liderleri biraraya getirmek için çaba sarf edeceklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Heyetlerimiz arasında müzakereler devam ediyor" dedi.

Çavuşoğlu, "Buça ve İrpin gibi bölgelerden gelen insanlık dışı görüntüler bizim de kınadığımız görüntüler atmosferi değiştirdi. Ukrayna tarafında olumsuz bir hava estirdi. Bununla ilgili Rusya Federasyonu'nun farklı açıklamaları oldu ama sonuçta bu müzakere sürecini olumsuz anlamda etkiledi" diye konuştu.