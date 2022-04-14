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    • Güncel
    • 14.04.2022 11:31
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    • 14.04.2022 11:41
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi! Ateşkes çabaları, Buça'da yaşananlar, Türklerin tahliyesi, yaptırımlar...

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Rusya'nın Ukrayna saldırısı ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Sorun uzadıkça çözümü daha zor hale geliyor" derken, "Buça'da yaşananlar müzakereyi olumsuz anlamda etkiledi" diye konuştu.

    Çavuşoğlu’ndan son dakika Rusya açıklaması

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir TV kanalının canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile ilgili konuşurken, "Buça'da yaşananlar müzakereyi olumsuz anlamda etkiledi" ifadelerini kullandı.

    Sorunun uzadıkça çözümün daha zor hale geldiğini belirten Çavuşoğlu, "Tüm zorluklara rağmen bir ateşkes imkanı var" şeklinde konuştu.

    Liderleri biraraya getirmek için çaba sarf edeceklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Heyetlerimiz arasında müzakereler devam ediyor" dedi.

    Çavuşoğlu, "Buça ve İrpin gibi bölgelerden gelen insanlık dışı görüntüler bizim de kınadığımız görüntüler atmosferi değiştirdi. Ukrayna tarafında olumsuz bir hava estirdi. Bununla ilgili Rusya Federasyonu'nun farklı açıklamaları oldu ama sonuçta bu müzakere sürecini olumsuz anlamda etkiledi" diye konuştu.

    'ÇÖZÜM İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ'
    "Türkiye olarak bir çözüm için çaba sarf ediyoruz" diyen Çavuşoğlu, Ukrayna'dan sivillerin tahliyeleri ile ilgili açıklamada bulundu.

    "Değişik yöntemlerle tahliyeleri gerçekleştirdik" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "Tahliyelerde tüm risklere rağmen başarı elde ettik" şeklinde konuştu.

    'TÜRKLERİN TAHLİYESİ İÇİN GEMİYE İHTYİAÇ YOK'
    Çavuşoğlu, Mariupol'de 30'un altında Türk vatandaşı olduğunu düşündüklerini aktarırken, "Henüz istediğimiz neticeyi alamadık" ifadelerini kullandı.

    Dışişleri Bakanı, Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için gemiye ihtiyaç olmadığını söyledi.

        LİDERLER TÜRKİYE'DE BULUŞUR MU?
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'de buluşup buluşmayacağına dair soruya Çavuşoğlu, "İki heyet arasında yoğun müzakere devam ediyor" derken, "Görüşme Putin'in evet demesine bağlı" diye konuştu.

        TÜRKİYE, RUSYA YAPTIRIMLARINA KATILACAK MI?
        Birleşmiş Milletler'in yaptırımı olması durumunda uyacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye uluslararası hukuka uygun hareket ediyor. Biz dengeli tutumumuzu sürdüreceğiz" dedi.

        "Birleşmiş Milletler'i reforme etmemiz lazım" diyen Çavuşoğlu, "Türkiye'ye yönelik bakış olumlu anlamda değişti" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi! Ateşkes çabaları, Buça'da yaşananlar, Türklerin tahliyesi, yaptırımlar...
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