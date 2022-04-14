Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi! Ateşkes çabaları, Buça'da yaşananlar, Türklerin tahliyesi, yaptırımlar...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir TV kanalının canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile ilgili konuşurken, "Buça'da yaşananlar müzakereyi olumsuz anlamda etkiledi" ifadelerini kullandı.
Sorunun uzadıkça çözümün daha zor hale geldiğini belirten Çavuşoğlu, "Tüm zorluklara rağmen bir ateşkes imkanı var" şeklinde konuştu.
Liderleri biraraya getirmek için çaba sarf edeceklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Heyetlerimiz arasında müzakereler devam ediyor" dedi.
Çavuşoğlu, "Buça ve İrpin gibi bölgelerden gelen insanlık dışı görüntüler bizim de kınadığımız görüntüler atmosferi değiştirdi. Ukrayna tarafında olumsuz bir hava estirdi. Bununla ilgili Rusya Federasyonu'nun farklı açıklamaları oldu ama sonuçta bu müzakere sürecini olumsuz anlamda etkiledi" diye konuştu.
'ÇÖZÜM İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ'
"Türkiye olarak bir çözüm için çaba sarf ediyoruz" diyen Çavuşoğlu, Ukrayna'dan sivillerin tahliyeleri ile ilgili açıklamada bulundu.
"Değişik yöntemlerle tahliyeleri gerçekleştirdik" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "Tahliyelerde tüm risklere rağmen başarı elde ettik" şeklinde konuştu.
'TÜRKLERİN TAHLİYESİ İÇİN GEMİYE İHTYİAÇ YOK'
Çavuşoğlu, Mariupol'de 30'un altında Türk vatandaşı olduğunu düşündüklerini aktarırken, "Henüz istediğimiz neticeyi alamadık" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı, Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için gemiye ihtiyaç olmadığını söyledi.