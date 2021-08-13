83 milyonun afetler sonrası dayanışma ruhuyla kenetlenmesi fitnecileri rahatsız etti!

Türkiye, son günlerde tüm dünyada olduğu gibi bir takım orman yangını ve sel felaketleri ile boğuşuyor. Devlet, afetlerin yaşandığı ilk andan itibaren var gücüyle seferber oldu, yaraları sarmak için harekete geçti. Gerek Başkan Erdoğan, gerekse bölgedeki bakanlar hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini, devletin ve milletin bir bütün olarak bu günleri atlatacağı vurgusunu yaptı.



TÜRK MİLLETİNİN YARDIM SEFERBERLİĞİ

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Türkiye'de yakın zamanda yaşanan yangın ve seller ile bundan sonra meydana gelecek benzeri afetler sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlaması amacıyla insani yardım kampanyası başlatılacak.







Bu kapsamda koordinasyonu sağlamak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı görevlendirildi. Kampanya kapsamında, valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları veya özel bankalar nezdinde açılacak özel hesaplar, AFAD Başkanlığınca duyurulacak.



DAYANIŞMA RUHU FİTNECİLERİ ÜZDÜ

Üst üste yaşanan afetler sonrası gerek devlet yetkilileri gerekse milletimizin her bir ferdi sağduyu içerisinde yaraları sarmak için harekete geçti. Hiçbir doğal afette komşusunu yalnız bırakmayan vatandaşlar, mağdur insanlara el uzatmak için seferber oldu.



83 milyonun dayanışma ruhu ise fitne merkezlerini harekete geçirdi.







BAŞKAN ERDOĞAN: BU KİRLİ SENARYOYU DA ÇÖPE ATACAĞIZ

Başkan Erdoğan, bugün afet bölgesi olan Kastamonu'dan yaptığı açıklamada "Ülkemizin kutlu yürüyüşünü baskıyla, terörle, tuzakla, kumpasla engelleyemeyenler, kin ve nefret siyasetiyle bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor." dedi. Erdoğan, "Bugüne kadar nice oyunları bozmuş bir millet olarak inşallah bu kirli senaryoyu da çöpe atacağız." açıklamasında bulundu.









Haber Türk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde söz konusu yardım seferberliğini "Seller sonrası Devlet yardım kampanyası başlatacakmış. Çok açık söyleyeyim "Devletler Yardın Toplamazlar" Yardım toplamak, sivil ya da yarı sivil toplumun işidir. Devletler İBAN vermezler. Devletler vergi toplarlar. Topladıkları vergilerle bu işleri yaparlar. Devletlerin yetişemediği ve yasal yetki alanına girmeyen sosyal yardımlarda ise devreye sivil toplum girer. Vergiler, eğitim için., sağlık için, güvenlik için ve bu gibi durumlar için ödenir. Ama siz devlet olarak vergileri müteahhitlere dağıtırsanız, onlardan almanız gereken ödemeleri, vergileri almaz ve affederseniz sonra yardıma muhtaç kalırsınız." sözleriyle hedef aldı.





CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Salgın, sel, deprem, yangın fark etmiyor. İktidar en yetkili ağızdan #helpTurkey diyor. Cihan devleti olacakken iban devleti olduk. Felaketlerden bile neredeyse rant çıkaracaklar.















CHP PM Üyesi Eren Erdem: Şaka sanmıştım, gerçekmiş! Cumhurbaşkanı; selden etkilenenler için resmi gazeteden İBAN verme kararı yayınlamış… "Vergilerinizle Somali'ye yardım yapıyoruz, afet işlerini bir zahmet aranızda halledin" gibi bir şey oluşmuş… Yazık!









CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Sel bölgelerinin rantını 5'li çete yedi. Doğayı talan etti... Ölen vatandaş, bir de üzerine #iban'la yardım istiyorlar. Türkiye böyle beceriksiz bir yönetim görmedi... AKP KORONAVİRÜS'TEN DAHA TEHLİKELİDİR!