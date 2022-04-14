ÖTV'SİZ YAKIT UYGULAMASIYLA KABOTAJ TAŞIMACILIĞI CANLANDIRILDI

Yük ve yolcu taşımacılığı başta olmak üzere gemi inşa sanayisi, liman ve gemilerde kullanılan yeni teknolojiler, sektörel enerji verimliliğinin artırılması, liman hizmetleri, deniz turizmi ve yatçılık, canlı ve cansız doğal kaynakların ve deniz çevresinin yönetimini kapsayan daha geniş bir endüstri, ticaret ve hizmet dalına dönüştü.

Türkiye, Avrupa, Asya, Kafkasya ve Orta Doğu ile bağlantılı, Afrika'ya da komşu coğrafyasıyla kıtaların, ticaret ve enerji yollarının, kültürel etkileşimlerin kavşağında bulunuyor. Bu coğrafi konum, ulaşım ve enerji sistemlerinin entegrasyonu, kurumsal ve yasal altyapısıyla daha fazla katma değer üreten nitelikli kalkınma sağlanıyor.

Ülke kalkınmasına paralel olarak Türk denizciliği son dönemde uygulanan politikalarla 2023 hedeflerine doğru ilerliyor. Atılan adımlardan ilki olan ve 2004'te başlatılan ÖTV'siz yakıt uygulamasıyla kabotaj taşımacılığı canlandırıldı.