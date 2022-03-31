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    • Haberler
    • 31.03.2022 23:02
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    • 31.03.2022 23:39
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    CHP Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu'dan skandal! İçki masasından paylaştı: Ramazan karşılaması yapıyoruz

    CHP isimlerin karıştığı rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor. Dini değerşeri aşağılamaktan geri durmayan CHP'li isimlerin son örneği CHP Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu oldu. Rakı masasından bir video paylaşan Vedat Avcu, "Ramazan karşılaması yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Skandal sosyal medyada büyük tepki çekti.

    takvim.com.tr
    CHP’nin son rezilliği

    Dini değerşeri aşağılamaktan geri durmayan CHP'li isimlere CHP Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu da katıldı.

    Rakı masasından bir video paylaşan Vedat Avcu skandala imza atarak İslam aleminin heyecanla beklediği mübarek ramazan ayı ile dalga geçti.

    İÇKİ MASASINDAN PAYLAŞTI: RAMAZAN KARŞILAMASI YAPIYORUZ
    İçki masasından görüntü paylaşan Avcu, "Ramazan karşılaması yapıyoruz" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    Çektiği videoda içki masasını kayda alan Avcu "Mehmet eniştemin bahçede ramazan karşılaması yapıyoruz. Dost meclisi kapanış yani..." dedi.

    CHP'li Başkandan Ramazan ayı öncesi skandal paylaşım!

    Avcu videonun sonunda ise telefonu kendisine çevirerek kendisini de kayda aldı.

    Videoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın manda yoğurdu ile ilgili sözleriyle de kendince dalga geçen Avcu "Tayyip gibi manda yoğurdu söylemedin mi ayıp olur yani" dedi.

        SKANDALA TEPKİ YAĞDI
        CHP'li ismin karıştığı skandal sosyal medyada tepki çekti.

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, "Siz bu milletin dini değerleriyle alay edemezsiniz! Siz bu milletin mukaddes günleriyle alay edemezsiniz! Enez'in CHP'li ilçe Başkanı! Rakınızı nerede ne zaman içiyorsanız için! Mübarek Ramazan-ı Şerifimizi rakı sofranıza meze edemezsiniz!" ifadelerini kullandı.

        İşte o tepkilerden bazıları;

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