CHP Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu'dan skandal! İçki masasından paylaştı: Ramazan karşılaması yapıyoruz

Dini değerşeri aşağılamaktan geri durmayan CHP'li isimlere CHP Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu da katıldı.
Rakı masasından bir video paylaşan Vedat Avcu skandala imza atarak İslam aleminin heyecanla beklediği mübarek ramazan ayı ile dalga geçti.
İÇKİ MASASINDAN PAYLAŞTI: RAMAZAN KARŞILAMASI YAPIYORUZ
İçki masasından görüntü paylaşan Avcu, "Ramazan karşılaması yapıyoruz" şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Çektiği videoda içki masasını kayda alan Avcu "Mehmet eniştemin bahçede ramazan karşılaması yapıyoruz. Dost meclisi kapanış yani..." dedi.
Avcu videonun sonunda ise telefonu kendisine çevirerek kendisini de kayda aldı.
Videoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın manda yoğurdu ile ilgili sözleriyle de kendince dalga geçen Avcu "Tayyip gibi manda yoğurdu söylemedin mi ayıp olur yani" dedi.