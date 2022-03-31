CHP Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu'dan skandal! İçki masasından paylaştı: Ramazan karşılaması yapıyoruz

Avcu videonun sonunda ise telefonu kendisine çevirerek kendisini de kayda aldı.

Videoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın manda yoğurdu ile ilgili sözleriyle de kendince dalga geçen Avcu "Tayyip gibi manda yoğurdu söylemedin mi ayıp olur yani" dedi.