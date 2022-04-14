Rezillik üstüne rezillik! Taciz ve darp iddiasıyla görevden uzaklaştırılan CHP'li Serkan Aloğlu Ramazanda rakı masası kurdu

Cumhuriyet Halk Partili isimlerin karıştığı skandalların ardı arkası kesilmiyor.

CHP'li Bodrum Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Serkan Aloğlu, belediye personeli bir kadını taciz ve darp etti.

YEMEĞE ÇIKTIĞI BELEDİYE PERSONELİ KADINI DARP VE TACİZ ETTİ

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde bir restoranda meydana gelen olayda evli ve 2 çocuğu olduğu bilinen Aloğlu, birlikte yemeğe çıktığı, başkanlık biriminde de bir dönem görev yapan belediye personeli M.A. ile tartışmaya başladı.