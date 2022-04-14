Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.04.2022 22:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.04.2022 22:58
    ABONE OL

    Rezillik üstüne rezillik! Taciz ve darp iddiasıyla görevden uzaklaştırılan CHP'li Serkan Aloğlu Ramazanda rakı masası kurdu

    Son dakika haberleri... CHP'nin karıştığı skandalların ardı arkası kesilmiyor. CHP'li Bodrum Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Serkan Aloğlu, belediye personeli bir kadını taciz ve darp etti. Hakkında başlatılan idari ve adli süreç tamamlanana kadar dün görevden uzaklaştırılan Serkan Aloğlu bugün ise Ramazan ayı olmasına rağmen rakı masasında keyif çatarken ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Rezillik üstüne rezillik!

    Cumhuriyet Halk Partili isimlerin karıştığı skandalların ardı arkası kesilmiyor.

    CHP'li Bodrum Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Serkan Aloğlu, belediye personeli bir kadını taciz ve darp etti.

    YEMEĞE ÇIKTIĞI BELEDİYE PERSONELİ KADINI DARP VE TACİZ ETTİ
    Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde bir restoranda meydana gelen olayda evli ve 2 çocuğu olduğu bilinen Aloğlu, birlikte yemeğe çıktığı, başkanlık biriminde de bir dönem görev yapan belediye personeli M.A. ile tartışmaya başladı.

    İkili arasında başlayan tartışma bir süre sonra fiziki müdahaleye dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine restoranın tuvaletine kaçan M.A.'yı korumak için restorandaki diğer müşteriler olaya müdahale etti.

    KADIN TUVALETE SAKLANIP POLİSTEN YARDIM İSTEDİ
    Aloğlu'nun tuvaletin kapısını da zorlayarak tacizini devam ettirmesi üzerine araya giren müşteriler, bir yandan da polisten yardım istedi.

    Olay yerine gelen polis ekibi Aloğlu'nu gözaltına alarak karakola götürdü. Aloğlu'nun karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Olay sonrası hastaneye giderek darp raporu alan M.A. ise Serkan Aloğlu'dan şikayetçi oldu.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
    Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü Serkan Aloğlu, belediyede çalışan kadın personeli darp ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.

    BİR REZİLLİK DAHA
    Hakkında başlatılan idari ve adli süreç tamamlanana kadar dün görevden uzaklaştırılan Serkan Aloğlu bugün ise Ramazan ayı olmasına rağmen rakı masasında keyif çatarken ortaya çıktı.

        Aloğlu'nun bir arkadaşının Instagram'dan paylaştığı görüntülerde 6 kişilik bir grubun bir mekanda rakı içip eğlendiği görüldü.

        Aloğlu'nun yanı sıra CHP Meclis üyesi Kemal Özsarsılmaz da masada yer aldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İBB’nin maganda zabıtaları yine iş başında!
        Haberler Güncel Rezillik üstüne rezillik! Taciz ve darp iddiasıyla görevden uzaklaştırılan CHP'li Serkan Aloğlu Ramazanda rakı masası kurdu
            SON DAKİKA