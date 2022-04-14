Rezillik üstüne rezillik! Taciz ve darp iddiasıyla görevden uzaklaştırılan CHP'li Serkan Aloğlu Ramazanda rakı masası kurdu

Cumhuriyet Halk Partili isimlerin karıştığı skandalların ardı arkası kesilmiyor.
CHP'li Bodrum Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Serkan Aloğlu, belediye personeli bir kadını taciz ve darp etti.
YEMEĞE ÇIKTIĞI BELEDİYE PERSONELİ KADINI DARP VE TACİZ ETTİ
Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde bir restoranda meydana gelen olayda evli ve 2 çocuğu olduğu bilinen Aloğlu, birlikte yemeğe çıktığı, başkanlık biriminde de bir dönem görev yapan belediye personeli M.A. ile tartışmaya başladı.
İkili arasında başlayan tartışma bir süre sonra fiziki müdahaleye dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine restoranın tuvaletine kaçan M.A.'yı korumak için restorandaki diğer müşteriler olaya müdahale etti.
KADIN TUVALETE SAKLANIP POLİSTEN YARDIM İSTEDİ
Aloğlu'nun tuvaletin kapısını da zorlayarak tacizini devam ettirmesi üzerine araya giren müşteriler, bir yandan da polisten yardım istedi.
Olay yerine gelen polis ekibi Aloğlu'nu gözaltına alarak karakola götürdü. Aloğlu'nun karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.
Olay sonrası hastaneye giderek darp raporu alan M.A. ise Serkan Aloğlu'dan şikayetçi oldu.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü Serkan Aloğlu, belediyede çalışan kadın personeli darp ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.
BİR REZİLLİK DAHA
Hakkında başlatılan idari ve adli süreç tamamlanana kadar dün görevden uzaklaştırılan Serkan Aloğlu bugün ise Ramazan ayı olmasına rağmen rakı masasında keyif çatarken ortaya çıktı.