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    • 11.04.2022 07:27
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı! 11 Nisan bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının 10-15 derece azalacağı bildirildi. İstanbul'un Avrupa yakası akşam saatlerine, Anadolu yakası gece saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 10 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte 11 Nisan hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI
    İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarı, yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle güneyli, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop-Samsun arasında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
    Rüzgârın Marmara, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop-Samsun arasında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
    Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

    İSTANBUL °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

    KOCAELİ °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinde iç kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        DENİZLİ °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu

        İZMİR °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile Isparta çevrelerinde, akşam saatlerinde Osmaniye ile Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        HATAY °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        MERSİN °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

        KONYA °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölge genelinde (Sinop hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Sinop çevrelerinde kuzeybatı yönünden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DÜZCE °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KASTAMONU °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ZONGULDAK °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde (Artvin hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

        AMASYA °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        SAMSUN °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        TOKAT °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        TRABZON °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri ile Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Erzincan ve Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

            ERZURUM °C, 15°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            KARS °C, 15°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu

            MALATYA °C, 23°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

            VAN °C, 14°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 26°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            GAZİANTEP °C, 23°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİİRT °C, 26°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 27°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı! 11 Nisan bugün hava nasıl olacak?
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