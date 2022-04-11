CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın akraba kıyağı denetim komisyonu raporunda!





Erdoğan'ın hala kızına yaptığı kıyağı ortaya çıkaran Yasemin Aytaç denetim komisyonu raporunun tartışıldığı Nisan ayı belediye meclis toplantısında Başkan Erdoğan'a "Ben bunu adil bulmuyorum. Vicdanım elvermiyor." diyerek tepki gösterdi,



BELEDİYENİN KADROLU PEYZAJ MİMARI DURURKEN

Karaburun Belediyesindeki tespitler bununla da sınırlı kalmadı. Belediye bünyesinde görev yapan kadrolu peyzaj mimarı dururken CHP'li İlkay Girgin Erdoğan'ın sözleşmeli peyzaj mimarı Özay Yerlikaya'ya 'danışmanlık hizmeti' adı altında 12 ay boyunca aylık 8 bin lira ödeme yaptığı belirlendi.



MAKAM ŞOFÖRÜNE 2 ÇİFT AYAKKABI

Bir diğer tespit ise Başkan Erdoğan'ın makam şoförüne yaptığı harcama olarak dikkat çekti. CHP'li İlkay Girgin Erdoğan'ın 2021 yılında henüz ortada pahalılık, döviz kurlarındaki artış yokken belediye kasasından makam şoförüne tanesi 1132 liradan iki çift ayakkabı aldığı ortaya çıktı. Denetim komisyonu raporunun görüşüldüğü meclis toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan AK Partili Meclis Üyesi Yasemin Aytaç, Başkan Erdoğan'a "Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik krizden bahsediyorsunuz ama makam şoförünüze belediye kasasından tanesi 1132 liradan iki çift ayakkabı alıyorsunuz. Ben şahsen bir çift ayakkabıya 1132 lira veremem. Üstelik bu ayakkabılar bir değil 2 çift alınmış ve kıyafet parası olarak ödenmiş. Ben halkın oyları ile seçilmiş bir meclis üyesi olarak Karaburunlu vatandaşlarıma karşı her şeyden önce vicdanen sorumluyum. Yaşananları burada dile getirmeyi bir borç olarak görüyorum." dedi.