Karadeniz'e mayınlar kasıtlı olarak mı bırakıldı? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: NATO gemileri girsin diye bizi sıkıştırmak için olabilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın parti toplantısında yaptığı sunum, savunma sanayisi ve Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler konusunda önemli bilgiler içerdi. Akar, son MKYK toplantısında özetle şunları söyledi:
KİM BIRAKTI?
"Karadeniz'deki mayınları kim bıraktı, bilmiyoruz. Rus yapımı ama hangi ülke bıraktı araştırılıyor. 400 civarında Mayın olduğu haberleri çıkıyor. Bulgaristan ve Romanya makamlarıyla görüştük. Tarama çalışmaları yapıyor onlar da.
ŞÜPHEMİZ VAR
'Belki NATO'ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz'e girmesi için bir plan dahilinde bırakılmış olabilir' diyenler de var. Bizi sıkıştırmak için. Ama biz Montrö kurallarına bağlı kalacağız.