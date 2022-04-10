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    • 10.04.2022 09:37
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    Karadeniz'e mayınlar kasıtlı olarak mı bırakıldı? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: NATO gemileri girsin diye bizi sıkıştırmak için olabilir

    Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte Karadeniz'de serseri mayın tehlikesi baş gösterdi. Hatta öyle ki; mayınlar İstanbul Boğazı'na kadar geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bu mayınlarla ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Bakan Akar, Karadeniz’deki serseri mayınlarla ilgili, “Mayınlar kasıtlı mı bırakıldı diye şüphelerimiz var. Belki NATO’ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz’e girmesi için bir plan dahilinde de bu mayınlar bırakılmış olabilir. Bizi sıkıştırmak için...” dedi.

    Mayınlar Karadeniz’e bilerek mi bırakıldı?

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın parti toplantısında yaptığı sunum, savunma sanayisi ve Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler konusunda önemli bilgiler içerdi. Akar, son MKYK toplantısında özetle şunları söyledi:

    KİM BIRAKTI?
    "Karadeniz'deki mayınları kim bıraktı, bilmiyoruz. Rus yapımı ama hangi ülke bıraktı araştırılıyor. 400 civarında Mayın olduğu haberleri çıkıyor. Bulgaristan ve Romanya makamlarıyla görüştük. Tarama çalışmaları yapıyor onlar da.

    ŞÜPHEMİZ VAR
    'Belki NATO'ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz'e girmesi için bir plan dahilinde bırakılmış olabilir' diyenler de var. Bizi sıkıştırmak için. Ama biz Montrö kurallarına bağlı kalacağız.

        Karadeniz'e savaş gemilerini sokmayacağız. Karadeniz'in savaşa çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu mayınlar halatından kopunca normalde kendini kilitliyor. Ama imha edilen mayınlarda böyle bir sistemin olmadığını gördük. Yani bilerek böyle bırakılmış olabilir mi? Araştırıyoruz."

        'SAVUNMADA YERLİLEŞTİK'
        Savunma sanayisinde büyük oranda yerlileşme sağladık. Kendi denizaltımızı yapar duruma geldik. Uçak gemisi yapıyoruz. İHA'LAR, Siha'lar var. Filipinler'e ATAK sattık. 4-5 sene önce kendi piyade tüfeğimizi yapamıyorduk. Şimdi ihracata başladık. Artık kendi helikopter motorumuzu tamamen yerli yapmak için çalışıyoruz. Güney Kore ile ilerlemeyi düşünüyoruz.

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        Hakim fragman
        Haberler Güncel Karadeniz'e mayınlar kasıtlı olarak mı bırakıldı? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: NATO gemileri girsin diye bizi sıkıştırmak için olabilir
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