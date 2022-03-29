İstanbul Boğazı'nda serseri mayın tehlikesi! TCG Nusret'in komutanı anlattı! Bu mayınlar gemi batırabilir mi?

Emekli Yarbay Ahmet Bedir Koyun, yıllarca Türk Deniz Kuvvetleri'nin mayın tarama ve mayın dökme gemilerinde çalıştı. 2011'de aslına uygun inşa edilen TCG Nusret mayın gemisinin de silah subayıydı. Askeri kariyerinin tamamını deniz mayınları üzerine kurdu. Hürriyet'in haberine göre Ahmet Yarbay ile İstanbul Boğazı'nda ve İğneada açıklarında ortaya çıkan 'serseri' mayınları anlattı. Yarbay Koyun, deniz mayınlarının çalışma prensipleriyle ilgili sorulara yanıt verirken, mayınların Boğaz'a kadar nasıl ulaşmış olabileceği ile ilgili de fikirlerini açıkladı. İşte detaylar...
Deniz mayınları nasıl çalışır?
Bu mayınlar üç çeşit. Manyetik mayınlar, akustik mayınlar ve demirli mayınlar.Manyetik mayınlar, gemiden yayılan manyetik dalgaları algılayarak patlar. Akustik mayınlar ise sese duyarlıdır. Makine ve pervane sesinden aldığı sinyallerle patlar. Demirli mayınlar ise geminin çarpmasıyla patlar.
Boğaz'daki demirli mayın mıydı?
Evet, demirli mayın. Bu mayınlara 'zarflı mayınlar' da deriz. Bunlar yuvarlaktır. Dairenin etrafında 8-10 tane 'boynuz' dediğimiz çıkıntılar var. Bu boynuzlara geminin bir yeri çarptığında sistem tetiklenir ve mayın infilak eder. Bu mayınların büyüklüklerine göre 20 kilodan 500 kiloya kadar içinde patlayıcı olabilir.
"HALATIN KOPMASI ÇOK ZOR"
Boğaz'a gelenlerin büyüklüğü ve tahrip gücü?
Karada resmi görülen mayın 20 ile 50 kilo arasında patlayıcı taşıyor olabilir. Böyle bir mayın, mesela 100 metre uzunluğundaki büyük tonajlı bir tankere veya yük gemisine hasar verir ama batıramaz. Ancak mayın geminin pervane, makine dairesi bölgesi veya jeneratörlerin olduğu bölgeyi patlatırsa o zaman gemi hareket edemez hale gelebilir.
Bu tür mayınları niye dökersiniz?
Öncelikle lojistik desteği engellemek için bu tür mayınları dökersiniz. Yani Ukrayna'nın lojistik desteğini kesmek için Ruslar bu tür mayınları dökebilir. İkincisi çıkarma harekâtını engellemek için bu tür mayınlar dökülür. Bunu da Ukrayna ordusu yapmış olabilir. Kuvvetli ihtimal de budur.