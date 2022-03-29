İstanbul Boğazı'nda serseri mayın tehlikesi! TCG Nusret'in komutanı anlattı! Bu mayınlar gemi batırabilir mi?

Deniz mayınları nasıl çalışır?

Bu mayınlar üç çeşit. Manyetik mayınlar, akustik mayınlar ve demirli mayınlar.Manyetik mayınlar, gemiden yayılan manyetik dalgaları algılayarak patlar. Akustik mayınlar ise sese duyarlıdır. Makine ve pervane sesinden aldığı sinyallerle patlar. Demirli mayınlar ise geminin çarpmasıyla patlar.

Boğaz'daki demirli mayın mıydı?

Evet, demirli mayın. Bu mayınlara 'zarflı mayınlar' da deriz. Bunlar yuvarlaktır. Dairenin etrafında 8-10 tane 'boynuz' dediğimiz çıkıntılar var. Bu boynuzlara geminin bir yeri çarptığında sistem tetiklenir ve mayın infilak eder. Bu mayınların büyüklüklerine göre 20 kilodan 500 kiloya kadar içinde patlayıcı olabilir.