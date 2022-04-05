Karadeniz'de mayın tarlası var mı? Uzman isim açıkladı: Türkiye NATO’da en güçlü mayın avlama filolarına sahip

Türkiye'nin 11 mayın avlama gemisi olduğuna değinen Dr. Güçlüer, bunlardan 6'sının NATO'da en güçlü filolardan olduğunu söyledi. Oşinografik verilere göre mayınların olası sürüklenme hız ve istikametlerinin geriye doğru sarılarak gün gün hesaplanabildiğini de belirten Dr. Güçlüer, "Geliş yolları mutlaka hesaplandığı için mayın avlama filosu şu an filo Karadeniz'de. Ayrıca su yüzeyinde araştırma yapan çok sayıda SAT ve SAS timleri var. Yani çok ciddi önlemler alınmış durumda" dedi.
Mayınların deniz içinde oluşan doğal hareketlilik yönünde rota izlediklerini ifade eden Dr. Güçlüer, "Yani bunlar aslında o kadar bağımsız hareket etmiyorlar. Suyun yoğunluk farkı, sıcaklık farkı, rüzgâr, akıntı gibi çeşitli şekillerde oluşabilecek hareketlere bağlı olarak yer değiştiriyorlar. Bu parametrelere ilişkin elde yeterli veri olduğu için serbest mayınların olası sürüklenme rotaları da hesaplanabiliyor. Türkiye'de bu olası rotaların hesaplanması için gerekli teknoloji ve alt yapı fazlasıyla mevcut. Dolayısıyla bu konuda yetkililerin söylediklerini takip etmek önemli" şeklinde konuştu.
Mayınlara dair incelemeler yapıldığını vurgulayan Dr. Güçlüer şunları söyledi:
"Bulunan mayınların üzerindeki seri ve kafile numaraları, patlayıcının cinsini gösteren semboller ve diğer tanımlayıcı özelliklere ilişkin işaretler var. Bunlar tek tek araştırılıyor. Muhtemelen bu mayınların ne zaman üretildiği, hangi fabrikada üretildiği, oradan kimlere satıldığı, hangi rotalarla el değiştirildiği ve en son nerede olduğu tespit edilecektir. Türkiye'nin yıllardır sürdürdüğü terörle mücadelede sahip olduğu kriminal alt yapısı oldukça yüksek. Dolayısıyla bu mayınların izini de sürecek kapasiteye sahiptir."