Karadeniz'de mayın tarlası var mı? Uzman isim açıkladı: Türkiye NATO’da en güçlü mayın avlama filolarına sahip

"HAZIRLIKLI SAVUNMAYA GEÇMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Rusya Ukrayna Savaşı'nın şu anki durumundan da bahseden Dr. Eray Güçlüer, geçici ateşkesin mutlaka imzalanması gerektiğini söyledi. Bunun için önemli sinyaller alındığını ifade eden Dr. Güçlüer, Ukrayna'nın Dolmabahçe'de yaptığı açıklamaların Rus tarafının taleplerini büyük oranda karşıladığını söyledi. Dr. Güçlüer, "Savunma Bakanlığından Kiev ve Çernihiv bölgesindeki Rus askerlerinin çekildiğine dair açıklama gelmişti. Ama bu Rus askerlerinin Ukrayna'yı terk edip Moskova'ya gitmeleri anlamına gelmiyor. Taarruz kolları karşılaştıkları direnci aşamazsa hazırlıksız savunmaya geçer. Bu durum birlikler açısından tehlike teşkil ettiği için hazırlıklı savunma yapabilecek daha uygun arazilere yönelirler. Aslında Rus askerlerinin yaptığı şey de budur. Savunma için daha uygun arazi kesimlerine lokasyon değiştiriyorlar" dedi.

"NEREDEYSE TÜM AVRUPA, BÜTÇESİNİ SİLAHLANMAYA AYIRDI"

Paralı askerlerin Avrupa için de istikrarsızlık kaynağı olabileceklerini belirten Dr. Güçlüer şunları söyledi:

"Bunlar yakın gelecekte Rusya'ya da sızabilirler. Çatışma alanlarının Ukrayna dışına taşmasına da yol açabilirler. Ayrıca Amerika ile Avrupa arasındaki fay hatlarının açıldığını da başta Almanya olmak üzere neredeyse bütün Avrupa ülkelerinin bütçelerini silahlanmaya ayırmasıyla anlıyoruz. Bu da küresel sistemdeki daha büyük kırılmaların habercisi olabilir."

"BARIŞIN ANAHTARI TÜRKİYEDİR"

Bölgedeki barışın anahtarının Türkiye olduğunu ifade eden Dr. Güçlüer, "Enerji ekopolitiğinde Türkiye güç kazanmaya başladı. Uygulanılan denge politikasıyla hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkileri sürdürüp krizin ortaya çıkardığı fırsatları ülkemiz lehine kullanabilecek önemli bir pozisyon yakaladık. Örneğin geçen yıl, 17 milyon Rus turist Avrupa'ya gitmişti. Bugün ise o ülkeler Rusya'ya girişleri yasakladılar. Dolayısıyla bu yıl turizm açısından insanlar Türkiye'yi tercih edecek. Ayrıca Ukrayna ile deniz bağlantımızın devam etmesi de çok önemli. Bunlar Ukrayna ile mevcut çok yönlü ilişkilerin devam etmesini de sağlayacaktır. İlave olarak denge politikasının sürdürülmesi küresel sistemdeki olası daha büyük kırılmalara karşı ülkemizin stratejik güvenliğine de önemli katkılar sağlayacaktır" açıklamasını yaptı.