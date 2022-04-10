Dönerin vazgeçilmesi olan garnitürler hakkında şoke eden araştırma! Bakın aslında ne yiyormuşuz!

İstanbul'da dönerin yanında garnitür olarak servis edilen marul, maydanoz, soğan, havuç ve domates numunelerinin laboratuvar incelemelerinden endişe veren sonuçlar çıktı. Bir yılı aşkın süren laboratuvar araştırmasının sonuçları ilk kez gün yüzüne çıkarken, İstanbul'un merkez lokasyonlarındaki 30 ayrı lokanta ve döner servisi yapılan büfedeki, toplam 30 ayrı örneğin birçoğunda sağlığa zararlı bakteri türleri tespit edildi.
İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Program Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ayla Ünver Alçay tarafından gerçekleştirilen araştırmada; 30 numunenin 18'inde yüksek oranda 'Enterobacteriaceae' adı verilen sağlığa zararlı bakteri, üç örnekte 'E. Coli', üç numunede ise 'Staphylococcus' bakterisi belirlendi.
'SİRKE KULLANIN' UYARISI
Araştırmada dönerin yanında servis edilen ve gün boyu açıkta bekletilen marul, maydanoz, soğan, havuç ve domatesten oluşan garnitürlerin laboratuvarda incelendiği bilgisini veren Dr. Öğretim Üyesi Alçay, "Araştırma kapsamında ayrıca sebzelerin yıkanmasında ve dezenfeksiyonunda yaygın olarak kullanılan üç adet üzüm sirkesi alarak, sirkelerin garnitürlerde saptanan bazı bakterilere karşı antimikrobiyal etkinliğini de değerlendirildik. İncelenen garnitür örneklerin altısında toplam bakteri sayısı yüksek olduğundan, tatmin edici olmayan mikrobiyolojik kalitede saptandı. Toplam bakteri sayısının "tatmin edici değil" olarak belirlenmesi, ürünün tarladan çatala mikroorganizmalarla bulaşma olasılığını ve mikroorganizma üremesi için uygun koşulların varlığına işaret eder.