Dönerin vazgeçilmesi olan garnitürler hakkında şoke eden araştırma! Bakın aslında ne yiyormuşuz!

'SİRKE KULLANIN' UYARISI

Araştırmada dönerin yanında servis edilen ve gün boyu açıkta bekletilen marul, maydanoz, soğan, havuç ve domatesten oluşan garnitürlerin laboratuvarda incelendiği bilgisini veren Dr. Öğretim Üyesi Alçay, "Araştırma kapsamında ayrıca sebzelerin yıkanmasında ve dezenfeksiyonunda yaygın olarak kullanılan üç adet üzüm sirkesi alarak, sirkelerin garnitürlerde saptanan bazı bakterilere karşı antimikrobiyal etkinliğini de değerlendirildik. İncelenen garnitür örneklerin altısında toplam bakteri sayısı yüksek olduğundan, tatmin edici olmayan mikrobiyolojik kalitede saptandı. Toplam bakteri sayısının "tatmin edici değil" olarak belirlenmesi, ürünün tarladan çatala mikroorganizmalarla bulaşma olasılığını ve mikroorganizma üremesi için uygun koşulların varlığına işaret eder.