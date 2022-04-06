Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, çeşitli sorular üzerine Karadeniz'deki mayın tehlikesine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Mayınları "hasmın belli bölgelere gemilerini getirmemesi için denize döşenen patlayıcılar" olarak tanımlayan Bakanlık kaynakları, "İki tip deniz mayınından bahsedilebilir. Bunlardan birincisi dip, diğeri ise demirli mayındır. Dip mayını tamamıyla denizin dibine dökülürken demirli mayın belli bir ağırlıkla atılan patlayıcılardır. Demirli mayınlar bazen düzgün dökülmemesi veya meteorolojik şartlar gibi dış etkenlerle demirlerinden veya tellerinden kurtularak akıntı, rüzgar ve dalgaya tabi olarak hareket etmeye başlar. Bunlar 'serseri/sürüklenen mayın' olarak nitelendirilir" şeklindeki teknik bilgiyi paylaştı.

"KARADENİZ'DEKİ KEŞİF VE GÖZETLEME FAALİYETLERİ ARTIRILDI"

Çatışmaların başlamasının ardından Ukrayna'nın denizcilere yaptığı ilanlarla belli bölgeleri mayınladığını duyurduğunu belirten kaynaklar, daha sonra Rusya'nın da mesajla Ukrayna'nın döktüğü mayınların bir kısmının donanımlarından koparak "serseri mayın" olabileceğini ifade ettiğini hatırlattı.

Sonraki süreçte Deniz Kuvvetleri Komutanlığının NOTMAR yayımlayarak sürüklenen mayın riskine karşı Karadeniz'de seyir yapan tüm gemileri uyardığını belirten kaynaklar, "NOTMAR ile birlikte Deniz Kuvvetlerimiz Karadeniz'deki keşif ve gözetleme faaliyetlerini artırdı" diye konuştu.