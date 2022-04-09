Kılıçdaroğlu ve Akşener’in Mansur Yavaş kabusu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olarak göstermesinin yankıları sürüyor.
Özdağ, Mansur Yavaş'ı desteklediklerini belirterek, "Biz Ekmeleddin İhsanoğlu gibi dayatılmasını istemiyoruz. Halk Mansur Yavaş diyor, onun için Mansur Yavaş Beyi göreve davet ettik" ifadelerini kullandı. Özdağ'ın bu açıklaması sonrası 6'lı ittifak masasında büyük bir panik yaşandı.
6'LI MASAYA YAVAŞ BOMBASI
Sabah yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşesinde Mansur Yavaş isminin 6'lı masada yaratacağı derin krizi ele aldı. Ortaya çıkan tablonun Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun kabusu olduğunu belirten Övür, "Böyle giderse onu durduramayacaklar." ifadelerini kullandı.
Mahmut Övür'ün köşesinin ilgili kısmı şöyle:
Aday belirlemekte zorlanan 6'lı 28 Şubat İttifakı masasına şimdi Mansur Yavaş bombası düştü. Bombanın fitilini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ateşledi. Özdağ, mülteci karşıtı siyasetiyle ilgi görmeyince, çareyi strateji değiştirip 6'lı ittifaka yönelmekte buldu.
Baksanıza her yerde Özdağ'ın önerisi tartışılıyor. İyi bir reklam...
Bazı yorumcuların seslendirdiği gibi Özdağ'ın amacının o ittifaka girmek olduğunu da sanmıyorum. Orada FETÖ'cülükle suçladığı eski genel başkanı Meral Akşener varken, bu zaten mümkün değil. Mansur Yavaş üzerinden yeni bir hat oluşturmaya çalışıyor. Bir yanıyla da Yavaş taşıyla, hem Mansurcular arasında kendi popülaritesini artırıyor hem de HDP'ye itirazıyla o partilerin içini karıştırıyor. Özellikle de CHP'nin... Zaten CHP, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Kemalciler-Ekremciler diye ikiye ayrılmıştı. Şimdi buna Mansurcular da eklendi. Aslında Yavaş'ın, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bir çabası yokmuş gibi davranması inandırıcı değil. Bilinçli bir algı çalışması yaptığını, medyayı da iyi kullandığını herkes biliyor. İzahı zor da olsa anketlerde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önde çıkıyor. Sosyal medyada ise Akşener dahil hepsine açık ara fark atıyor. Böyle giderse onu durduramayacaklar.
Bu tablo Kılıçdaroğlu ve Akşener'in kâbusu gibi. İkisi de Yavaş'ı istemiyor ve isteseler bile HDP olmadan Yavaş'ın kazanmasının mümkün olmadığını düşünüyorlar. Küreselciler rotayı Yavaş'a kırıp Kandil'i razı etseler bile barajın yüzde 7'ye indiği bir zeminde önemli bir HDP kitlesinin ona oy vermeyeceği çok açık. Bu konuda sosyal medya anketleri farklı olsa da gerçek ölçü değil. Tıpkı Macaristan'daki 6'lı ittifak gibi sosyal medya hayal kırıklığı yaşatabilir.
Peki, bu gerçeklere rağmen Yavaş aday olabilir mi?
Söz konusu "o makam"sa her şey mümkün... Sol ve CHP'nin çok değil 10 yıl önce "faşist" deyip oy vermeleri, onun da "MHP, CHP'lileşiyor" diyerek yeri göğü inletip CHP'den aday olması "olmaz" denilen çok şeyin olduğunu gösterdi. Nasıl bir formül bulur bilemem ama olursa şaşırmam.
Her şey bir yana, bu tartışma bir yanıyla da siyaset üretmeyen, umudunu küreselcilere ve ekonomik krize bağlayan 6'lı ittifakın işine yarıyor. Böylece daha çok ve zahmetsiz gündemde kalıyorlar.