Kılıçdaroğlu ve Akşener’in Mansur Yavaş kabusu





Mahmut Övür'ün köşesinin ilgili kısmı şöyle:



Aday belirlemekte zorlanan 6'lı 28 Şubat İttifakı masasına şimdi Mansur Yavaş bombası düştü. Bombanın fitilini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ateşledi. Özdağ, mülteci karşıtı siyasetiyle ilgi görmeyince, çareyi strateji değiştirip 6'lı ittifaka yönelmekte buldu.

Baksanıza her yerde Özdağ'ın önerisi tartışılıyor. İyi bir reklam...



Bazı yorumcuların seslendirdiği gibi Özdağ'ın amacının o ittifaka girmek olduğunu da sanmıyorum. Orada FETÖ'cülükle suçladığı eski genel başkanı Meral Akşener varken, bu zaten mümkün değil. Mansur Yavaş üzerinden yeni bir hat oluşturmaya çalışıyor. Bir yanıyla da Yavaş taşıyla, hem Mansurcular arasında kendi popülaritesini artırıyor hem de HDP'ye itirazıyla o partilerin içini karıştırıyor. Özellikle de CHP'nin... Zaten CHP, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Kemalciler-Ekremciler diye ikiye ayrılmıştı. Şimdi buna Mansurcular da eklendi. Aslında Yavaş'ın, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bir çabası yokmuş gibi davranması inandırıcı değil. Bilinçli bir algı çalışması yaptığını, medyayı da iyi kullandığını herkes biliyor. İzahı zor da olsa anketlerde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önde çıkıyor. Sosyal medyada ise Akşener dahil hepsine açık ara fark atıyor. Böyle giderse onu durduramayacaklar.



Bu tablo Kılıçdaroğlu ve Akşener'in kâbusu gibi. İkisi de Yavaş'ı istemiyor ve isteseler bile HDP olmadan Yavaş'ın kazanmasının mümkün olmadığını düşünüyorlar. Küreselciler rotayı Yavaş'a kırıp Kandil'i razı etseler bile barajın yüzde 7'ye indiği bir zeminde önemli bir HDP kitlesinin ona oy vermeyeceği çok açık. Bu konuda sosyal medya anketleri farklı olsa da gerçek ölçü değil. Tıpkı Macaristan'daki 6'lı ittifak gibi sosyal medya hayal kırıklığı yaşatabilir.