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    • Güncel
    • 03.04.2022 23:42
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    • 03.04.2022 23:54
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    CHP yandaşı Halk TV'de SİHA hazımsızlığı: Levent Gültekin'den skandal sözler

    CHP yandaşı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV'de, milli teknoloji hamlesinin tezahürü olan Türkiye'nin yüz akı projesi SİHA'lar skandal bir şekilde hedef alındı. Gazeteci Levent Gültekin SİHA'ları küçümseyerek “Bayraktar yapmışlar diye zannediyorlar ki ‘Süper Güç’ oluyoruz. Yaptığın bir helikopter bir de uçak. Uçak dediğin de küçük bir şey” ifadelerini kullandı. Gültekin'in sözlerine AK Parti'den çok sert tepki geldi.

    CHP yandaşı Halk TV’de SİHA hazımsızlığı!

    CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan Yazar Levent Gültekin, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki büyük atılımlarını küçümseyerek, Bayraktar İHA ve SİHA'ları hedef aldı.

    BAYRAKTAR SİHA VE İHA'LARINI KÜÇÜMSEDİ
    Gültekin, Bayraktar SİHA ve İHA'larını küçümseyerek, "Bayraktar yapmışlar diye zannediyorlar ki 'Süper Güç' oluyoruz. Lan yaptığın bir helikopter bir de uçak. Uçak dediğin de küçük bir şey. Bu Ortadoğulaşmak dediğim budur zaten" ifadelerini kullandı.



    "KARALAMA KAMPANYASI YÜRÜTÜYOR"
    AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, Levent Gültekin'in Bayraktar SİHA'ları hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

    Özalan sosyal medya hesabından, "CHP yandaşı Halk TV'nin, Bayraktar SİHA hazımsızlığı devam ediyor. Tüm dünya övgü yağdırırken muhalefet medyası karalama kampanyası yürütüyor. CHP ve ortakları, pirincin içindeki beyaz taştır" ifadelerini kullandı.


    İYİ PARTİLİ AYTUN ÇIRAY'IN SİHA HAZIMSIZLIĞI
    İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı hedef almıştı.

    Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) rahatsız olan Çıray, "Bir 'Bayraktar SİHA, İHA' reklâmıdır gidiyor." ifadelerini kullandı.

    Devletin tüm imkanlarının SİHA'lar için servis edildiğini ve bundan duyduğu rahatsızlığı dillendiren Çıray, Selçuk Bayraktar hakkında "Havasından geçilmiyor" sözlerini sarf etmişti.


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