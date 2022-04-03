CHP yandaşı Halk TV'de SİHA hazımsızlığı: Levent Gültekin'den skandal sözler

CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan Yazar Levent Gültekin, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki büyük atılımlarını küçümseyerek, Bayraktar İHA ve SİHA'ları hedef aldı.

BAYRAKTAR SİHA VE İHA'LARINI KÜÇÜMSEDİ

Gültekin, Bayraktar SİHA ve İHA'larını küçümseyerek, "Bayraktar yapmışlar diye zannediyorlar ki 'Süper Güç' oluyoruz. Lan yaptığın bir helikopter bir de uçak. Uçak dediğin de küçük bir şey. Bu Ortadoğulaşmak dediğim budur zaten" ifadelerini kullandı.